Konferenz der Sozialversicherungsträger bestellt neue Büroleitung im Dachverband

Jan Pazourek und Alexander Burz sind ab 1. Juli Büroleiter und Büroleiter-Stellvertreter

Wien (OTS) - Die Konferenz der Sozialversicherungsträger hat heute, Mittwoch, mit 9 Stimmen Jan Pazourek und Alexander Burz zum Büroleiter und Büroleiter-Stellvertreter bestellt. Die Auswahl erfolgte nach einer entsprechenden Ausschreibung durch einen Personalberater und einem Hearing bei der Konferenz vergangene Woche. Bei diesem Hearing konnten sich die zwei Kandidaten für die jeweilige Position durchsetzen. „Die Sozialversicherungsreform hat das Fundament für ein effizientes, modernes und zukunftsorientiertes Gesundheits- und Sozialsystem geschaffen. Der Dachverband ist in seiner Koordinierungsrolle ein wichtiger Bestandteil der neuen Struktur. Wir konnten mit Jan Pazourek und Alexander Burz ein erfahrenes und professionelles Team für die Spitze des Dachverbandes gewinnen. Die Konferenz freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der Reform und unserer Versicherten“, sagt Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

Mag. Jan Pazourek wurde 1961 in Wien geboren, hat an der Universität Wien Soziologie studiert und startete seine Karriere nach abgeschlossenem Studium im österreichischen Gesundheitswesen. Ab 1997 war Pazourek im Kabinett von Gesundheitsministerin Eleonora Hostasch tätig. Im Jahr 2000 wechselte er zur Wiener Gebietskrankenkasse und damit in die Sozialversicherung. Von 2011 bis 2019 war er Generaldirektor der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse und seit 2019 ist er Generaldirektor-Stellvertreter der AUVA. Dort ist er für Finanzen, Personal, Prävention und Leistungsrecht zuständig.

Dr. Alexander Burz wurde 1984 in Klagenfurt geboren, studierte an der Universität Wien und an der University of Essex Rechtswissenschaften. Er promovierte als Universitätsassistent am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Uni Wien. Burz war zunächst als Sozialrechtsexperte im Bereich der Interessensvertretung tätig. Von 2013 bis 2017 war er Kabinettchef-Stellvertreter im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Danach wechselte er als Direktor des Geschäftsbereichs Strategie und Interne Services in die SVA. 2019 wurde er als Büroleiter-Stellvertreter im Dachverband der Sozialversicherung bestellt. Seit Juli 2022 hat er zudem die Rolle des Büroleiters übernommen.

Rückfragen & Kontakt:

Dachverband der Sozialversicherungsträger

01 711 32-1120

presse @ sozialversicherung.at

http://www.sozialversicherung.at