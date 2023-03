WKW-Pisecky: Für Konsumenten ist der IMMY-Award die Orientierungshilfe in der Immobilien-Branche

Wiener Makler, Verwalter und Bauträger feiern die Verleihung ihrer Qualitätsauszeichnung

Wien (OTS) - Die besten Makler, Verwalter und Bauträger Wiens standen gestern Abend im Mittelpunkt der Immobilienbranche. In den Wiener Sophiensälen wurden die IMMY-Awards für das zurück liegende Jahr 2022 verliehen.

Die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Wien hat den IMMY-Award im Jahr 2005 ins Leben gerufen und 2006 das erste Mal vergeben. Gedacht ist der Award als Orientierungshilfe für Konsumenten bei deren Suche nach Anbietern bzw. Partnern in der Immobilien-Branche. Mit dem Award ausgezeichnete Betriebe, dürfen sich zwei Jahre lang, für die Konsumenten sichtbar, mit dem Logo kennzeichnen. So haben die Konsumenten eine profunde Unterstützung bei der Suche und Auswahl ihrer Anbieter bzw. Partner in der Immobilienbranche.

Der Obmann der Fachgruppe der Immobilientreuhänder, Michael Pisecky, betonte in seiner Ansprache bei der Verleihung der IMMY-Awards einmal mehr die Qualitätsanstrengungen seiner Branche. Er kam aber auch auf die vom Gesetzgeber beschlossene Einführung des Bestellerprinzips ab Juli dieses Jahres zu sprechen. Pisecky bedauerte das damit verbundene Abgehen von der bewährten Doppelmaklerschaft, mit der der Makler bisher im Interesse von Abgebern und Wohnungssuchendem tätig war. Pisecky: „Das Bestellerprinzip zwingt nun den Makler zu einer einseitigen Vertretung des Abgebers zuungunsten des künftigen Mieters. Dieser wird in Zukunft nicht mehr vom Makler vertreten. Der Wohnungsinteressent bzw. der künftige Mieter muss die allenfalls notwendige Beratung – z.B. zum Mietvertrag, Hausordnung, Kautionen, … - nun von extern zukaufen.“

Einmal mehr warnte Pisecky vor den gleichen Auswirkungen des Bestellerprinzips wie man sie schon aus Deutschland kennt: Der Markt wird intransparenter, weil viele Mietobjekte nicht mehr professionell aufbereitet und angeboten werden. Das bisher – großteils online – sichtbare bzw. öffentliche Angebot wird zurückgehen. In Deutschland sind mit der Einführung des Bestellerprinzips über Nacht 40 Prozent des Wohnungsangebotes von den Internetportalen verschwunden. In Deutschland kam es auch immer mehr zu an sich unzulässigen Ablösen an die Vormieter, die die Wohnungen anbieten.

Pisecky nannte die Entwicklung des IMMY-Awards seit dem Jahr 2006 eine Erfolgsgeschichte. Die Initiative ist von den Maklern ausgegangen und ihr haben sich dann die Hausverwalter und zuletzt vor zwei Jahren die Wohnbauträger angeschlossen. Auch für diese Berufsgruppe der Wohnbauträger – also jene Unternehmen, die ein Objekt auf eigenes Risiko errichten, vom Grundstückskauf über den Bau bis hin zum abschließenden Verkauf - ist der IMMY-Award gegenüber den Konsumenten eine wichtige Referenz für professionelle Arbeit und hohe Qualität.

Immo-Branche schätzt IMMY als Bestätigung der Professionalität ihrer Branche

Karl Wiesflecker, stellvertretender Fachgruppenobmann, sieht den IMMY-Award einerseits als Qualitätsauszeichnung der Kunden an die teilnehmenden Verwaltungsbetriebe, andererseits als Bestätigung für die Professionalität der Leistungen aller Berufsgruppen in der Immobilienwirtschaft. Im Besonderen die Befragung der Kunden zu den IMMY-Qualitätskriterien habe gezeigt, so Wiesflecker, dass die Bewohner der verwalteten Häuser die Tätigkeiten eines Immobilienverwalters auch in schwierigen Zeiten mit erhöhten Kostenbelastungen nach objektiven Gesichtspunkten beurteilen. Die Erweiterung des IMMY-Awards vor zwei Jahren auf das Verwaltungsspektrum Miethaus liefert auch einen wichtigen Input für die künftigen Aufgabenstellungen der Interessenvertretung.

Mit dem IMMY Award ausgezeichnete Unternehmen können damit zwei Jahre lang werben

Der Projektleiter des IMMY, Dietmar Hofbauer, stellt die komplexe Bewertung und Testung teilnehmender Unternehmen vor. Diese werden in der IMMY-Bewertungsphase einem intensiven Qualitätscheck unterzogen. Der erfolgt mittels Mystery Shopping, Befragung von Echtkunden, sowie Datenerhebung beim Unternehmen und allgemeinen Qualitätsmerkmalen (z.B. wie funktional ist der Internetauftritt aus Kundensicht). Beurteilungskriterien sind dabei auch fachliche Kompetenz, Genauigkeit, Pünktlichkeit und Proaktivität der Mitarbeiter. Geprüft werden z.B. Leistungen wie der Ablauf eines Besichtigungstermins, die kompetente Gesprächsführung, die Richtigkeit der Unterlagen, also die Qualität der übermittelten Daten bzw. Informationen und damit die hohe Kunden- und Serviceorientierung der Unternehmen.

IMMY-Preisträger 2022

MAKLER 2022 GOLD

kubicek immobilien

RE/MAX Together - Kippis GmbH

MCR Immobilien e.U.

Reischel Immobilien e.U.

RE/MAX Living - Home Sweet Home Immobilien GmbH

SILBER

Marschall Real Estate

Steindl & Herzel Immobilien OG

Mag. Pfeifer Immobilien GmbH

Chalupa Immobilien

Hubner Immobilien GmbH

RE/MAX Emotion - MCZ Immobilien GmbH

APS Immobilien GmbH

RE/MAX Cottage - PEDASINI Immobilien GmbH

Kalandra Immobilien

Dr. Funk Immobilien GmbH & Co KG

Sangreal Properties Immobilientreuhand GmbH

ANOBIS IMMOBILIEN GmbH

1MMO MK GmbH & Co KG

RE/MAX Real Experts - Immobilien lifetime GmbH

Stanzel & Co., Wohnungs- u Geschäftsvermittlung GmbH

BAUTRÄGER GOLD

C&P Immobilien AG

SILBER

Ulreich Bauträger GmbH

Sonderpreis für überzeugende Gesamtperformance

BUWOG Group GmbH

SCHIPPL-HAUS Bauträger

Glorit Bausysteme GmbH

Mischek Bauträger Service GmbH

VERWALTER WEG GOLD

Sabo + Mandl & Tomaschek Immobilien GmbH

Brichard Immobilien GmbH

Immobilienkanzlei Dr. Roman Wagner

SILBER

Immobilienverwaltung Mag. Alois Rosenberger GmbH

Objekta Immobilien Gesellschaft m.b.H.

Pusta & Partner Hausverwaltungs GmbH

VERWALTER MRG GOLD

ViennaEstate Hausverwaltung GmbH

SILBER

HV24 Hausverwaltungs GmbH

Bittendorfer Immobilien

Gepp Immobilien GmbH & Co KG

Immobiliencard als weiteres Qualitätskriterium der Immobilen-Branche

Neben dem IMMY-Award ist der Besitz einer Immobiliencard - als Branchenausweis im Scheckkarten-Format - das zweite wesentliche Qualitätsmerkmal, anhand dessen die Wohnungsmieter und -käufer die besten Wiener Immobilienmakler, -verwalter und Bauträger erkennen können. Alle IMMY Preisträger der vergangenen Jahre sind auf https://immy.at/de/immy-award gelistet.



