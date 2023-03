„Wer fesch sein will, willhaben.“: Die beliebtesten Modemarken auf willhaben

Von Zara über Nike bis Louis Vuitton: Diese Brands aus dem Modebereich sind auf willhaben aktuell heiß begehrt

Fashionistas stöbern am liebsten nach Sneaker, Sonnenbrillen, Jacken, Kleidern und Handtaschen

Am 21. März ging die Crossmedia-Kampagne von willhaben on Air

Pünktlich zum Frühlingsbeginn verpassen viele Menschen ihrer Garderobe ein kleines Update. Um modebewusst in die neue Saison zu starten, muss es jedoch nicht unbedingt etwas Neues sein – und so warten auf dem willhaben-Marktplatz derzeit mehr als zwei Millionen stylishe Stücke darauf, dass ihnen ein zweites Leben geschenkt wird. Besonders hoch im Kurs stehen dabei aktuell Sneaker, Sonnenbrillen, Jacken, Kleider und Handtaschen. Welche Marken bei den UserInnen in den genannten Kategorien am begehrtesten sind, hat Österreichs größter digitaler Marktplatz anhand seiner Stichwortsuchen im Erhebungszeitraum KW 7 bis KW 10/2023 ermittelt.

Von Zara bis Chanel: Nachhaltig und fesch

Etwa jede fünfte Marktplatz-Anzeige geht derzeit im Bereich Mode & Accessoires online. Das Modeangebot auf dem willhaben-Marktplatz ist so vielfältig wie seine UserInnen selbst und bietet eine bunte Vielfalt an pre-loved Schätzen, Größen und Marken. Für Fashion-LiebhaberInnen, die nach ganz bestimmten Marken oder Mustern Ausschau halten, hat willhaben eigens dafür kürzlich neue Filter integriert, die die Suche weiter erleichtern.

In puncto Marken zeigt sich quer durch die Bank, dass die Userinnen und User auf die Qualität der großen Modehäuser vertrauen – aber auch, dass sie für höhere Temperaturen mehr als bereit sind. Und so befand sich das „Sommerkleid“ im Ranking der Stichwortsuchen innerhalb der Kategorie „Kleider“ bereits unter den Top 5. Bis es allerdings wirklich soweit ist, greifen sowohl Frauen, als auch Männer laut der willhaben-Analyse besonders gerne auf „Lederjacken“ und „Trenchcoats“ zurück. Was weibliche und männliche NutzerInnen auf Österreichs größtem digitalem Marktplatz laut Erhebung jedoch tendenziell unterscheidet: Während Männer oft eher nach einem dezidierten Produkt suchen, entscheiden sich Frauen häufig dazu, Marken bzw. Namen von DesignerInnen in die Stichwortsuche einzugeben und so zu ihrem neuen It-Piece zu finden.

Welche Fashion-Brands bei den UserInnen aktuell besonders begehrt sind, hat willhaben nachstehend im Detail ermittelt:

Sneaker: Die Top 5-Marken bei Frauen

Nike New Balance Converse Adidas On

Sneaker: Die Top 5-Marken bei Männern

Nike Adidas New Balance Converse Puma

Sonnenbrillen: Die Top 5-Marken bei Frauen

Ray-Ban Gucci Chanel Prada Dior

Sonnenbrillen: Die Top 5-Marken bei Männern

Oakley Ray-Ban Cartier Tom Ford Carrera

Jacken: Die Top 5-Marken bei Frauen

Moncler Wellensteyn Barbour Herno Zara

Jacken: Die Top 5-Marken bei Männern

Moncler Barbour Wellensteyn Canada Goose Peuterey



Kleider: Die Top 10-Marken

Zara Kukla Lena Hoschek Desigual Esprit Mango Rinascimento COS Michael Kors Ralph Lauren



Handtaschen: Die Top 10-Marken

Louis Vuitton Liebeskind Michael Kors Gucci Prada Chanel Furla Guess Coach Coccinelle



„Wer fesch sein will, willhaben.“ erneut on Air

Passend zum Saisonstart geht die Crossmedia-Kampagne von willhaben unter dem Motto „Wer fesch sein will, willhaben.“ in die zweite Runde. Ab 21. März 2023 appelliert die Werbeoffensive, bewusstere sowie nachhaltigere Kaufentscheidungen zu treffen und zeigt auf, dass auf dem willhaben-Marktplatz für jeden Geschmack und Anlass ein neues Lieblingpiece zu finden ist. https://www.willhaben.at/will/feschsein

willhaben-Tipp: PayLivery nutzen

Ist der gewünschte Artikel nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. Nähere Information zu PayLivery finden sich hier.

