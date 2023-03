Medien-Einladung: 50 Jahre Wachauring – Jubiläums-Event am 22./23. April

Legenden-Show mit prominenten Teilnehmer:innen und Start der FIA CEZ Rallycross-Meisterschaft am 22. und 23. April 2023

Wien (OTS) - Vor 50 Jahren wurde im April 1973 mit dem ersten Rallycross-Rennen in Österreich der LERU-Ring in Melk eröffnet. 30 Jahre später übernahm der ÖAMTC das Gelände und errichtete ein modernes Fahrsicherheitszentrum, das mit dem Wachauring weiterhin eine Rennstrecke beinhaltet. Das Doppel-Jubiläum wird am 22. und 23. April mit einem Event gefeiert: Im Rahmen der FIA CEZ-Meisterschaft (Central European Zone) starten etwa 100 Rennwagen am Wachauring. Das Rennen ist auch der Auftakt der heimischen Rallycross-Staatsmeisterschaft. Neben der Rennaction wird es u. a. auch eine Legendenparade geben. Motorsport- und Auto-Fans können Rennfahrer-Idole aus vergangenen Zeiten mit ihren Schmuckstücken live vor Ort sehen.

Zu den prominenten Teilnehmer:innen gehört u. a. Franz Wurz: Der dreifache Rallycross-Europameister greift 50 Jahre nach der Eröffnung auch selbst wieder ins Lenkrad und pilotiert den legendären Lancia Stratos für einige „Hot Laps“ um den Wachauring. Sein 15-jähriger Enkel Oscar, jüngster Sohn von Alexander Wurz, startet im Peugeot 206 Nachwuchs-Pokal.

* MEDIA-AKKREDITIERUNG: Frist 17.04.2023

Medien-Vertreter:innen sind zur Veranstaltung 50 Jahre Rallycross am Wachauring in Melk herzlich eingeladen. Akkreditierung bis inklusive Montag, den 17. April 2023, per Mail an office @ rallycrossmedia.com.

Detail-Infos zum Programm sowie Akkreditierungsformular unter www.jwracing.at und www.leruteam2.at.

