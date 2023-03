Robbie Williams feiert sensationelles und sommerliches Österreich-Comeback

CTS EVENTIM Austria, Barracuda Entertainment und Semtainment holen den britischen Superstar am 22. Juli 2023 auf die Burg Hochosterwitz in Kärnten.

Der Startschuss für den facettenreichen Konzert- und Festivalsommer ist gefallen! Von der Sommerbühne über die großen Show Acts bis hin zu Festivals mit hunderttausenden Fans: Auf oeticket.com findet sich das geballte Entertainment-Angebot des Sommers – es kommen laufend neue Highlights wie Robbie Williams hinzu Christoph Klingler, CEO, CTS EVENTIM Austria

Tickets für Robbie Williams sind ab sofort auf oeticket.com erhältlich

Im stimmungsvollen Ambiente des Vierecks am Fuße der historischen Burg Hochosterwitz zelebriert Williams 25 Jahre Hit-Geschichte. Fans des charismatischen Briten können sich auf Songs wie „Let Me Entertain You“, „Love Of My Life“, „Eternity“ oder „Rock DJ“ freuen. In der eindrucksvollen Show blickt der britische Pop-Star mit „Do What U Like“ oder „The Flood“ auch auf seine „Take That“-Zeit zurück. Mit „Don’t Look Back in Anger“ oder „Could It Be Magic“ hat der stimmgewaltige Entertainer auch Cover der Kultband „Oasis“ und von Barry Manilow im Gepäck auf der Reise nach Kärnten.

Tickets für das Show-Spektakel des Sommers sind ab sofort und exklusiv auf oeticket.com ab 119,90 Euro erhältlich.

Weitere Informationen auf oeticket.com



