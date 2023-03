Update - Humanitäre Lage in der Türkei nach Erdbeben

Interviewmöglichkeit mit Hilfswerk International live aus dem Katastrophengebiet in der Türkei am Donnerstag, den 23.03 und Freitag, den 24.03.2023.

An Alltag ist hier nicht zu denken. Es fehlt den Menschen an Unterkünften, ausreichend Nahrung und Hygieneartikeln. Heinz Wegerer, Hilfswerk International Nothilfekoordinator

Wien / Iskenderun (OTS) - Die humanitäre Situation nach dem Erdbeben in der Türkei verschlechtert sich weiterhin. Mehr als 55.000 Menschen sind bei dem Erdbeben am 6. Februar ums Leben gekommen, mindestens 200.000 Gebäude wurden zerstört, 24 Millionen Menschen sind betroffen, Hunderttausende wurden obdachlos.

Heinz Wegerer live vor Ort im Katastrophengebiet in der Hatay Region

Der Hilfswerk International Nothilfekoordinator, Heinz Wegerer, ist derzeit in Iskenderun, in der Hatay Region in der Türkei und begleitet die Verteilung der Hilfswerk International-Hilfspakete. Die Situation beschreibt Wegerer auch fast eineinhalb Monate nach der Erdbebenkatastrophe als dramatisch: „ An Alltag ist hier nicht zu denken. Es fehlt den Menschen an Unterkünften, ausreichend Nahrung und Hygieneartikeln. “

Möglichkeit von Live-Interviews mit Nothilfekoordinator vor Ort

Heinz Wegerer steht am Donnerstag, 23.03.2023 und am Freitag, 24.03.2023 für telefonische oder Video-Interviews direkt aus dem Erdbebengebiet zur Verfügung. Für die Koordination der Interviews wenden Sie sich bitte an:

Christian Zacharnik

corporate identity prihoda gmbh

christian.zacharnik @ cip.at | +43 676 4333 731

Hilfswerk International Soforthilfe in der Türkei und in Syrien

Das Hilfswerk International ist seit dem Erdbeben am 6. Februar2023 vor Ort und hilft der betroffenen Bevölkerung rasch und zielgerichtet. Das Hilfswerk International verteilt Zelte, Hygieneartikel und Nahrungsmittel an die Bevölkerung in der Hatay Region und in Idlib. Damit werden 14.700 Menschen erreicht.

Hilfswerk International bittet um Spenden

Damit für die Menschen in der Türkei und in Syrien aktiv Hilfe geleistet werden kann, benötigt das Hilfswerk International dringend Unterstützung in Form von Spenden:

Hilfswerk International

Bawag P.S.K

IBAN: AT71 6000 0000 9000 1002

Kennwort: „Erdbeben Nothilfe“

Über das Hilfswerk International

Das Hilfswerk International ist eine österreichische und weltweit tätige Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Wien. Sie wurde im Jahr 1978 mit dem Ziel gegründet, Nothilfeprojekte und nachhaltige Entwicklungsprojekte in Afrika, Zentralasien, Osteuropa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Süd- und Südostasien und Südosteuropa durchzuführen. Mit insgesamt mehr als 124 Mitarbeiter*innen in 18 Ländern werden in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Teams sowie lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales und Landwirtschaft initiiert. Im Fokus steht die strukturelle Armutsbekämpfung durch die Förderung von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit des Hilfswerk International auf der Unterstützung der am stärksten von Armut und Ausgrenzung gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kinder, ältere Personen und ethnische Minderheiten.

Die gemeinnützige, überparteiliche und überkonfessionelle Organisation agiert selbstständig unter dem Dach der österreichischen Hilfswerk-Familie. Finanziert werden die Projekte durch nationale und internationale Projektfonds für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe sowie über private Spenden, Corporate-Social-Responsibility-Partnerschaften und Sponsoring. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hilfswerk.at/international/

Humanitäre Lage in der Türkei nach Erdbeben

Datum: 23.03.2023

Ort: Hilfswerk International steht aus dem Erdbebengebiet in der Türkei für Interviewanfragen zur Vergfügung.

Wien / Hatay (Türkei), Türkei

Url: http://www.hilfswerk.at/international

