Neue Moderatorin für „Wien heute“

Carmen Ludwig feiert am 25. März ihr Debüt als TV-Moderatorin

Wien (OTS) - Verstärkung für das „Wien heute“-Moderationsteam: Carmen Ludwig feiert ihr Debüt als TV-Moderatorin und präsentiert ab 25. März 2023 die Nachrichtensendung „Wien heute“, täglich um 19.00 Uhr in ORF2.

Ab 25. März begleitet die „Wien heute“ Zuseher/innen ein neues Gesicht in den Abend. Carmen Ludwig ergänzt das Moderationsteam rund um Ulrike Dobes, Elisabeth Vogel sowie Lukas Lattinger und folgt Patrick Budgen nach, der zu „Guten Morgen Österreich“ wechselte – dem „Wien heute“-Publikum mit seiner Talk-Reihe „Bei Budgen“ aber erhalten bleibt. Die vielseitig begabte und engagierte 28-jährige Journalistin hat seit 2016 journalistische Erfahrungen im Landesstudio Wien gesammelt und unter anderem erfolgreich die Social-Media-Abteilung mitaufgebaut.

Was sagt die angehende Moderatorin zu ihrer neuen Aufgabe? „Ich freue mich wirklich sehr darauf, unsere Zuseher/innen ab sofort mit den wichtigsten Nachrichten aus unserer Stadt versorgen zu dürfen. Außerdem ist es eine große Ehre, die journalistische Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen vor der Kamera zu präsentieren.“

Ab 25. März können sich die Zuseher/innen von der kompetenten und charmanten Art der neuen „Wien heute“-Moderatorin Carmen Ludwig überzeugen.

ORF-Wien-Chefredakteur Oliver Ortner: „Die nachhaltige Förderung junger Top-Talente aus dem eigenen Bereich ist mir als Chefredakteur besonders wichtig. Carmen Ludwig vereint für mich journalistische Kompetenz und eine starke Bildschirmpräsenz in geradezu idealer Weise. Sie hat das in zahlreichen Live-Berichten in ,Wien heute‘ und als Host unserer Social-Media-Kanäle bereits mehrfach unter Beweis gestellt.“

ORF-Wien-Landesdirektor Edgar Weinzettl: „Carmen Ludwig ist der Beweis, dass guter Journalismus Plattform-übergreifend funktionieren kann – egal ob auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Radio Wien oder in ,Wien heute‘. Und es freut mich besonders, dass sie als Unter-30-Jährige den Schritt zur News-Anchor wagt.“

Steckbrief Carmen Ludwig:

Die Weinviertlerin (Jahrgang 1994) schloss 2020 an der Universität Wien das Masterstudium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ab. Nach diversen Praktika bei Privatradios fasste die 28-Jährige 2016 im ORF Fuß: Nach einem Praktikum bei Radio Wien blieb sie Teil des Teams: zunächst als Mitarbeiterin beim Radio-Wien-Servicetelefon, bevor sie die ORF-Wien-Social-Media-Redaktion mitaufgebaut hat. Seit 2020 ist die Wahlwienerin in allen redaktionellen Bereichen des ORF-Wien tätig:

Als Online-, Radio- und vor allem Fernsehredakteurin, wo sie bereits vor ihrem Moderationsdebüt für etliche Live-Einstiege vor der Kamera stand.

