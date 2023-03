Arbeitskräftemangel und Skill Mismatch – was tun?

3s lädt zu einer Keynote von Ken Mayhew (Oxford) und einer internationalen Expert*innendiskussion zur Bekämpfung von Arbeitskräftemangel und Formen der Unter- und Überqualifikation

Wien (OTS) - Die globale Energiewende, das Vordringen KI-basierte Technologien in alle Lebensbereiche und Pensionierungswellen der Babyboomer-Generation sind nur einige der Entwicklungen, die Gesellschaften und Wirtschaft in wohlhabenden Ländern auf der ganzen Welt vor Herausforderungen stellen. Der Fachkräftemangel in allen Sektoren und auf allen Ebenen in Österreich und ganz Europa nimmt zu, aber auch die Angst vor Arbeitsplatzverlusten aufgrund von Automatisierung und neuen Arbeitsformen.

Wie können die politischen Systeme und insbesondere der Bildungs- und Ausbildungssektor dazu beitragen, den Fachkräftemangel und Phänomene unzureichender Passung am Arbeitsmarkt zu bekämpfen? Wird das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und ‑nachfrage in Europa noch zunehmen? Diese und ähnliche Fragen werden führende Ökonom*innen, Soziolog*innen und Bildungswissenschaftler*innen aus dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland und anderen Ländern gemeinsam mit österreichischen Expert*innen diskutieren. Ken Mayhew (Oxford) wird mit einer Keynote zu “Skills and the Labour Market: Now and in the Future” einleiten und steht ggf. für Interviews zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Horizon Europe Projekts Skills2Capabilities statt (Grant agreement ID: 101094758).

Labour Shortages and Skill Mismatches: How bad will it get? What can be done?

Expert*innengespräch zur Fachkräftesicherung

Datum: 30.03.2023, 10:00 - 13:00 Uhr

Ort: Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien, Österreich

Url: https://3s.co.at/arbeitskraeftemangel-und-skill-mismatch-was-tun/

