VBW-Hitmusical „REBECCA“ wegen großen Erfolgs verlängert

Über 200.000 verkaufte Tickets - VBW-Erfolgsmusical bis Jänner 2024 zu sehen

Wien (OTS) - Die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, verlängern das VBW-Hitmusical REBECCA aufgrund der Rekordsumme von bereits über 200.000 verkauften Tickets und fast täglich ausverkauften Vorstellungen bis Anfang Jänner 2024. Intendant Christian Struppeck zeigt den legendären Musicalthriller aus der Feder von Michael Kunze & Sylvester Levay, der nach vielen internationalen Stationen in einer spektakulären Neuinszenierung nun in Wien wieder enorme Erfolge beim Publikum feiert, auch nach der Sommerpause im Raimund Theater. Heute startet der Vorverkauf für den Herbst.

Finanzstadtrat Peter Hanke: „Die Verlängerung von REBECCA aufgrund der in so kurzer Zeit bereits über 200.000 verkauften Tickets, zeigt, welchen hohen Stellenwert Musicals der VBW beim Publikum nach wie vor genießen. Die besondere Qualität der Produktionen der Vereinigten Bühnen Wien tragen nicht zuletzt dazu bei, dass Wien nicht nur als wichtiger Wirtschaftsstandort, sondern auch als internationale Musicalmetropole wahrgenommen wird und liefern konstant einen unglaublich wertvollen Beitrag zur vielfältigen Kulturlandschaft dieser Stadt.

Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer: „REBECCA ist sowohl im Ausland als auch im Inland ein absoluter Publikumserfolg und kam nach vielen internationalen Stationen endlich wieder nach Wien. Umso schöner, dass die VBW das Stück aufgrund der großen Nachfrage nun bis Anfang Jänner 2024 verlängern. Kulturbetriebe wie die Vereinigten Bühnen Wien sind somit ein wichtiger Faktor, um den Ruf Wiens als Musical- und Kulturstadt von Weltrang zu festigen. Ich freue mich sehr, dass aufgrund dieses großen Erfolgs die Show nun noch bis Anfang Jänner 2024 zu sehen sein wird und wünsche Ensemble und Team alles Gute für die weitere Spielzeit.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Gerade einmal ein halbes Jahr nach der Premiere schon über 200.000 verkaufte Tickets bei REBECCA verzeichnen zu können, ist wirklich sensationell. Die große Nachfrage hat uns dazu bewegt, die legendäre Musicalfassung des weltbekannten Stoffes bis Anfang Jänner 2024 zu verlängern. Vielen Dank an alle Beteiligten vor und hinter den Kulissen, die Abend für Abend ein Musicalerlebnis der Extraklasse auf unsere Bühne bringen und danke an unser Publikum für das große Vertrauen und die Treue.“

VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay: „Ich freue mich, dass REBECCA beim Publikum derart beliebt ist und wir fast täglich ausverkaufte Vorstellungen im Raimund Theater verzeichnen dürfen. Mit über zwei Millionen Besucher*innen weltweit zählt das Stück zu unseren größten Musical-Exporterfolgen. Und auch in Wien bestätigen die 200.000 bereits bis jetzt umgesetzten Tickets den enormen Zuspruch des Publikums, das nun noch bis Jänner 2024 die Möglichkeit hat, dieses ergreifende Musical zu erleben.“

Ein Musicalthriller der Extraklasse

Die romantische Liebesgeschichte auf dem Anwesen Manderley entwickelt sich nach und nach zu einem packenden Thriller mit vielen Intrigen und dunklen Überraschungen. Nach vielen internationalen Stationen mit insgesamt mehr als zwei Millionen Besucher*innen in zwölf Ländern und zehn Sprachen und ausverkauften Vorstellungen in Wien ist die Musical-Version seit September 2022 auch wieder an ihrem Uraufführungsort zu erleben. In der Regie von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello verspricht REBECCA einen Musicalabend voller Gänsehautmomente.

Romantik, düstere Geheimnisse und unheimliche Spannung

Der weltbekannte Stoff, der in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für 11 Oscars nominiert wurde und erst vor Kurzem in der Neuverfilmung von Netflix Erfolge feierte, garantiert auch in der berühmten Musical-Adaption der Vereinigten Bühnen Wien mit besonders opulenter Ausstattung, ergreifenden Melodien, großem Live-Orchester und verblüffenden Spezial-Effekten ein Theatererlebnis voller Romantik, düsterer Geheimnisse und unheimlicher Spannung.



REBECCA, täglich außer montags im Raimund Theater (Wallgasse 18-20, 1060 Wien)



Tickets unter www.musicalvienna.at, bei Wien Ticket unter 01/588 85-111 sowie an allen Vorverkaufsstellen der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN.

Mediathek

Facebook

Instagram

Rückfragen & Kontakt:

VEREINIGTE BÜHNEN WIEN

Ronacher & Raimund Theater:



Mag. (FH) Monika Bjelik & Mag.a Marina Kubina

Kommunikation Musical

E: monika.bjelik @ vbw.at & marina.kubina @ vbw.at / T: +43 1 588 30 1513 & 1511

www.musicalvienna.at