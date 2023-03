FPÖ – Berger an Wiederkehr: Keine Aufweichung des Staatsbürgerschaftsgesetzes

NEOS-Stadtrat soll skandalöse Zustände in der MA 35 in Ordnung bringen

Wien (OTS) - „Wenn der für die MA 35 zuständige NEOS-Stadtrat Wiederkehr das Chaos in der Abteilung nicht in den Griff bekommt und deshalb das Staatsbürgerschaftsgesetz aufweichen möchte, dann ist das völlig inakzeptabel. Die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut und darf nicht aufgrund inkompetenter bürokratischer Abwicklung zur Ramschware verkommen“, kritisiert der Wiener FPÖ-LAbg. Stefan Berger in Bezug auf einen Medienbericht, in dem Wiederkehr das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht erneut in Frage stellt.

„Wer die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen möchte, muss alle Voraussetzungen dafür erfüllen. Wir brauchen auch keine als Asylanten getarnte Sozialzuwanderer, die nach wenigen Jahren eingebürgert werden und dann ihr Leben lang im Wiener Mindestsicherungssystem verharren. Wiederkehr soll seine Hausaufgaben machen und die skandalösen Zustände in der MA 35 in Ordnung bringen, anstatt die österreichische Staatsbürgerschaft wie am Bazar zu verschenken“, bekräftigt Berger.

