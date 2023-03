FW-Fürtbauer fordert Dienstleistungsscheck für Aushilfskräfte!

Wir brauchen unkomplizierte Lösungen für Stoßzeiten!

Wien (OTS) - Mit einem neuen Vorschlag für Leistungswillige lässt die Freiheitliche Wirtschaft aufhorchen. „Wir fordern einen Scheck für Aushilfskräfte ähnlich dem Dienstleistungsscheck für einfache haushaltstypische Dienstleistungen in Privathaushalten“, so Gastronomiesprecher Michael Fürtbauer.

Fürtbauer dazu: „Sinn macht nur ein Aushilfsscheck, der auch endbesteuert ist. Ein Unternehmer kauft z.B. einen Scheck in der Höhe von € 20.-, welchen dann der Mitarbeiter um € 15.- einlösen kann. Mit diesen € 5.- sind alle Abgaben beglichen. Dafür fallen dann alle bürokratischen Hürden wie Anmeldung oder Lohnverrechnung weg!“

Für uns ist es wichtig, dass den Unternehmen dabei Maximalgrenzen gesetzt werden. Er kann sich vorstellen, dass nur eine gewisse Summe – etwa 10 Prozent des Umsatzes ausgezahlt werden dürfen, damit kein Unternehmer in Versuchung kommt, nur solche Mitarbeiter zu beschäftigen. Begleitend dazu muss für den Mitarbeiter eine Freibetragsgrenze von ca. € 1000.- eingeführt werden, weil ja über die € 5.- schon sein Beitrag geleistet wird. Der Unternehmer meldet an das Finanzamt den Betrag der Schecks für die jeweiligen Mitarbeiter. Dieser wird zum Jahresende über die möglich anfallende Lohnsteuer korrekt abgerechnet. Alles andere wäre wieder zu kompliziert und die Aushilfen somit nicht tragbar, so der freiheitliche Gastronomiesprecher.

Diese Lösung wäre ein Gewinn für alle. Die Gastronomiebetriebe hätten endlich die Möglichkeit, unbürokratisch und gesetzeskonform Aushilfen zu beschäftigen. Der Staat bekommt, sobald der Wirt den Scheck kauft seine Abgaben. „Der Leistungswillige Mitarbeiter kann legal Geld dazuverdienen, braucht keine Strafen zu befürchten und ist auch noch unfallversichert“, so Fürtbauer abschließend.

