JP Hospitality: URBANAUTS STUDIOS Minelli, Trieste eröffnet

Das vom JP Hospitality Investors Club erworbene und in Kooperation mit dem Betreiber URBANAUTS neu gestaltete Top-Apartmentstudio in Triest wurde nunmehr eröffnet.

Wien (OTS) - Ankommen, einchecken, zum waschechten Triestiner werden – die neu eröffneten „URBANAUTS STUDIOS Minelli“ machen es möglich. Die 36 modernen Studios in einem Palazzo aus dem 19. Jahrhundert, wenige Schritte von der Piazza Unità d`Italia entfernt, bieten allen Komfort für Familien oder Einzelreisende. Das Konzept der Betreiber URBANAUTS Hospitality Group sieht vor, dass die Hotelgäste die Stadt Triest wie Locals erleben können. Dafür sorgen umliegende Partnerbetriebe, die zentrale Lage, die es ermöglicht, die Stadt zu Fuß zu erobern und eine vernetzte Nachbarschaft, die URBANAUTS-Bewohner wie Freunde empfängt.

Das Hotel wurde im Jahr 2022 vom JP Hospitality Investors Club erworben und in Zusammenarbeit mit dem Betreiber URBANAUTS durch das Wiener Architekturbüro BWM Designers & Architects einem Refurbishment unterzogen.

„ Mit den URBANAUTS STUDIOS Minelli in Triest konnten wir bereits das dritte Hotelprojekt auf italienischem Boden ins Portfolio von JP Hospitality aufnehmen. Das Konzept der URBANAUTS spiegelt unser Investitionsziel wider: wertvolle, erhaltenswerte Immobilien zu modernen, schicken Lifestyle-Hotels in Bestlagen mit urbanem Flair zu verwandeln “, so Gebhard Schachermayer, CAM und Hotelexperte von JP Hospitality.

36 neu gestaltete Studios in drei verschiedenen Größen mit kleinen Küchenzeilen ausgestattet, aufgeteilt auf sechs Geschosse, in einem zum Teil denkmalgeschützten Palazzo aus dem 19. Jahrhundert

Umliegende Partnerbetriebe vermitteln authentisches Lebensgefühl

Online Concierge und Self-Check-In

Eine Bibliothek, angelehnt an die berühmten Antiquariate Triests

JP Hospitality & JP Hospitality Investors Club

Der JP Hospitality Investors Club ist eine eigentümergesteuerte Investorengruppe mit Sitz in Wien rund um die beiden Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter der JP-Immobiliengruppe, Dr. Daniel Jelitzka und Reza Akhavan. Lukas Euler-Rolle (CEO) und Gebhard Schachermayer (CAM) verantworten als Managing Partner gemeinsam den Geschäftsbereich JP Hospitality.

JP Hospitality realisiert herausragende Hotelimmobilien in den besten Leisure- und City Destinationen Europas. Dabei wird größter Wert auf die Schaffung ökonomisch und ökologisch nachhaltiger Projekte mit großem Entwicklungspotential und attraktiver Rendite gelegt. Derzeit besitzt die JP-Immobiliengruppe 17 Hotels, davon sechs in der Entwicklungsphase und 11 bereits in Betrieb befindliche mit 2.376 Zimmern in europäischen Städten und Freizeit­destinationen.

