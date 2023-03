eMAGNETIX blickt auf Rekordjahr zurück und ist weiter auf Erfolgskurs

Die Online Marketing Agentur hat gleich mehrere Gründe zur Freude

Bad Leonfelden (OTS) - Im Jahr 2022 jagte bei eMAGNETIX ein Rekord den nächsten. Nicht nur die Auftragsbücher sind gefüllt, sondern auch Meilensteine im Online Marketing sowie beim Thema New Work wurden erreicht. Die innovativen Arbeitsbedingungen mit der 30-Stunden-Woche bei vollem Gehalt gepaart mit einer flexiblen 4-Tage-Woche leisten seit einigen Jahren einen maßgeblichen Beitrag zum großen wirtschaftlichen Erfolg.

Die Auftragsbücher sind weiterhin prall gefüllt: So blickt eMAGNETIX auf eine Umsatzsteigerung von ca. 18 % zurück. Ergänzend dazu konnten 2022 39 Neukundinnen und -kunden gewonnen werden. Damit ist der Kundenstamm bereits auf über 200 aktive Auftraggeber:innen angewachsen. Und diese sind wiederum sehr zufrieden, wie eine Umfrage bestätigt: Dabei wurden 4,5 von 5 Punkte erreicht. Das eMAGNETIX-Team ist mit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso groß wie nie zuvor. Allein im vergangenen Jahr sind 5 neue eMAGNETEN dazu gestoßen. Auch gute Partnerschaften tragen maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Mittlerweile zählen 50 Partner:innen zum Netzwerk.

Die beiden Geschäftsführer Thomas Fleischanderl und Klaus Hochreiter resümieren: „Die Entwicklung ist höchst erfreulich und wir sind sehr zufrieden. Denn solche Ergebnisse sind angesichts der aktuellen Krisen keine Selbstverständlichkeit. Wir sehen es demütig als schöne Bestätigung für die Arbeit unserer eMAGNETEN in der Agentur und für uns zugleich als Ansporn zu weiteren Höchstleistungen.“

Rekorde im Online Marketing und New Work

Zurückblicken und Erfolge feiern – so lautet in diesen Tagen das Motto bei eMAGNETIX. Denn das abgelaufene Jahr 2022 war gespickt mit Rekorden, Highlights und Meilensteinen. So organisierten die Online Marketing Experten etwa zum dritten Mal eine Trendreise nach Dublin zu Google, Meta, LinkedIn & Co. Knapp 30 Teilnehmer:innen beschäftigten sich mit aktuellen Trends und New Work der Tech-Riesen. Die Agentur selbst zählt erneut zu den Google Premier Partnern und wir durften in Dublin am Google Premier Partner Summit teilnehmen. Denn eMAGNETIX gehört zu den ausgewiesenen besten 3 % der Google Ads Agenturen in Österreich. Ähnlich spannend liefen die OÖN Digital Days ab: Hierfür steuerte eMAGNETIX zwei Vorträge zum Thema „Anziehendes Online Marketing“ bei. In den Rankings der Branche, wie dem Horizont Digitalagentur Ranking und den Austria’s Leading Companies, wurden Top-Platzierungen erzielt.

eMAGNETIX gilt zudem längst als Pionier in Sachen innovative Arbeitszeitmodelle. Den großen Erfolg mit der 30-Stunden-Woche bei Vollzeitgehalt (#30sindgenug) bestätigt nun auch die zweite wissenschaftliche Evaluierung hierzu: Demnach wirkt sich die Arbeitszeitverkürzung weiterhin positiv auf Parameter wie Zufriedenheit, Motivation oder Work-Life-Balance der Beschäftigten aus und die Produktivität ist um 34 % gestiegen. Die Auszeichnung als „Great Place to Work“ sowie Rang fünf in der Sonderkategorie „Great Place to Work for Millennials“ untermauern die gelungenen Maßnahmen. Darüber hinaus zählt die Online Marketing Agentur zum zweiten Mal in Folge als Kununu Top Company. Beflügelt von der positiven Resonanz teilt das Unternehmen seit letztem Jahr auch seine Erfahrungen mit der Arbeitszeitreduktion und der flexiblen 4-Tage-Woche auf der eigenen Plattform www.30sindgenug.at. Außerdem sprechen die Pioniere in ihrem New Working Human Podcast zu diesen Themen mit Expertinnen und Experten wie Zukunftsforscher Tristan Horx, AMS-Vorstand Johannes Kopf oder Ali Mahlodji.



