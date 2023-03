Liechtenstein Life wächst auch 2022 zweistellig

Jahresabschluss 2022

Ruggell (ots) - Die Liechtenstein Life Assurance AG, Vorsorgespezialist aus Liechtenstein, erzielt auch im herausfordernden Marktumfeld des Jahres 2022 ein zweistelliges Wachstum in den Kernmärkten Schweiz und Deutschland. Im vergangenen Jahr konnte der Versicherer die Zahl der verwalteten Verträge um rund 22 Prozent von 75.000 auf fast 92.000 steigern und verbucht bei allen relevanten Kennzahlen deutliche Zugewinne im Vergleich zum Kalenderjahr 2021.

Summe der Einmalprämien und laufenden Beiträge steigt um 31 Prozent.

Deutschlandgeschäft verzeichnet Prämienwachstum von 38 Prozent.

Assets under Management legen um 11 Prozent zu.

Das Annual Premium Equivalent (APE) stieg 2022 auf rund 181 Millionen Euro (plus 34,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Die Summe der Einmalprämien von Januar bis Dezember betrug 75,6 Millionen Euro und stieg damit um 22 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. In Deutschland, wo der Versicherer seit 2015 aktiv ist, wuchs das Gesamtvolumen laufender Beiträge und Einmalprämien um 25,1 Millionen Euro auf 90,3 Millionen Euro, was einem Zugewinn um über 38,4 Prozent entspricht. Der Gewinn konnte von 7,5 Millionen Euro auf 9,3 Millionen Euro und damit im Jahresvergleich um 24,2 Prozent gesteigert werden.

Fonds-Universum von Liechtenstein Life legt deutlich zu

Liechtenstein Life bietet Fonds-Policen und Vorsorgeprodukte auf Basis von aktuell rund 470 ausgewählten Fonds an, die von renommierten Investment-Managern verwaltet und nach Kriterien der nachhaltigen Renditeentwicklung identifiziert werden. Vermittler können die meisten Parameter der Policen ihrer Kunden je nach Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage und individuellen Perspektiven zeitnah anpassen.

Die Assets under Management konnten um rund 11 Prozent von 626,2 Millionen Euro auf 692,5 Millionen Euro zulegen. Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life, erklärt dazu: "Liechtenstein gehört zu den stabilsten und sichersten Finanzstandorten der Welt. Wir freuen uns, dass sich unsere Policen, unser Fonds-Universum und unsere smarten Möglichkeiten der Vorsorge und des Vermögensaufbaus gerade im volatilen Umfeld des Jahres 2022 bewährt haben und viele neue Kunden und Vermittler überzeugen konnten."

Für die Zukunft sieht sich der Versicherer gut aufgestellt und will das Neugeschäft insbesondere im deutschen Markt ausbauen. Wichtige Wachstumstreiber sind ein neues, investmentorientiertes Angebot in der betrieblichen Altersvorsorge, weitere geplante Produktinnovationen und der hybride Ansatz, der Netto- und Provisionstarife bei der Vergütung von Vermittlern ermöglicht.

Über Liechtenstein Life

Die Liechtenstein Life Assurance AG ist die Spezialistin für renditestarke Altersvorsorge und passgenauen Risikoschutz. Das Unternehmen mit Sitz in Ruggell, Liechtenstein, wurde 2008 gegründet und bietet Kunden, Maklern und Beratern Fondspolicen auf Basis von aktuell rund 470 ausgewählten Fonds an, die für die individuelle Lebenssituation, die eigenen Werte und das persönliche Risikoempfinden passgenau zusammengestellt werden können. Die fondsgebundenen Lebensversicherungen bieten ein Maximum an Flexibilität und können digital an Veränderungen angepasst werden. Liechtenstein Life zählt zu den wachstumsstärksten Anbietern in diesem Segment in der Schweiz und Deutschland. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 100 Mitarbeitende im Versicherungsbereich beschäftigt.

