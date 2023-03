ImWind und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien schnüren Finanzierungspaket für Wind- und PV-Projekte In Österreich

Das Bankenpaket in Höhe von 100 Millionen Euro wird die Realisierung mehrerer Wind- und PV-Projekte in Österreich sicherstellen.

Wien/Pottenbrunn (OTS) - Eine langjährige Partnerschaft wird um ein weiteres Kapitel ergänzt. Die beiden Vorreiter im Ausbau der erneuerbaren Energien schließen als eines der ersten seiner Art eine Finanzierungsvereinbarung unter dem neuen Förderregime des Erneuerbare-Ausbau-Gesetzes (EAG) ab. Die Realisierung von drei Windpark-Projekten im niederösterreichischen Weinviertel, sowie eines Solarkraftwerkes im burgenländischen Nickelsdorf werden somit ermöglicht.

Mit einer Gesamtnennleistung von rund 80 Megawatt werden die Projekte nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 2030 leisten, sondern auch mehr als 40.000 Haushalte in Österreich mit sauberem Strom versorgen können. Angesichts dieser positiven Umwelteffekte wird die Finanzierung maßgeblich aus Mitteln der Europäischen Investitionsbank unterstützt. Die EU-Bank hatte im vergangenen Jahr ein Klima Darlehensprogramm für Österreich aufgelegt, aus dem das Rahmendarlehen mit der RLB NÖ-Wien stammt.

„ Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und ImWind verbindet seit Jahren eine erfolgreiche Partnerschaft. Das neue Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz sowie die notwendigen Ausführungsverordnungen brachten gänzlich neue Rahmenbedingungen für die Finanzierung von Ökostrom-Projekten. Trotz dieser Änderungen und Herausforderungen konnten wir gemeinsam mit der RLB NÖ-Wien dieses Bankenpaket abschließen und somit sicherstellen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich vorangetrieben wird. Jedes realisierte Projekt macht Österreich unabhängiger von volatilen Energiemärkten und garantiert die nationale Energie- und Versorgungssicherheit “, zeigen sich Georg Waldner, CEO ImWind und Christoph Zurucker-Burda, CFO von ImWind erfreut.

„ Seit mehr als 20 Jahren finanzieren wir als ein wesentlicher Finanzierungspartner der österreichischen Windkraftbetreiber den regionalen Ausbau von erneuerbaren Energien in Österreich “, so Generaldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl, Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, und betont: „ Deshalb freut es uns besonders, gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank unseren Partner ImWind, einen Vorreiter in der Erzeugung erneuerbarer Energien, bei der Realisierung von vier Großprojekten zur Produktion von grünem Strom zu begleiten. Durch unser Finanzierungspaket, das als eines der ersten seiner Art nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz gefördert ist, werden wir gemeinsam einmal mehr unserem Pionieranspruch gerecht .“

Über ImWind

ImWind ist ein österreichischer Windkraftpionier und zählt zu den größten Erzeugern von Erneuerbarer Energie in Österreich. Seit über 25 Jahren entwickelt, baut und betreibt ImWind Wind- und Photovoltaikparks im In- und Ausland. In Summe produzieren heute 140 Windkraft- und Photovoltaikanlagen rund 1 TWh pro Jahr an sauberem Strom für über 300.000 Haushalte in Österreich.

Über RLB NÖ-Wien

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien) ist eine moderne Regional- und Kommerzbank im Osten Österreichs und das Spitzeninstitut der niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und Erhalt langfristiger und nachhaltiger Kundenbeziehungen. Während sich die RLB NÖ-Wien als „Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" vor allem auf die Bundeshauptstadt konzentriert, sind die lokal tätigen selbstständigen Raiffeisenbanken die führende Bankengruppe in Niederösterreich.

