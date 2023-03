GRAS zu Weltklimaratsbericht: Brauchen jetzt mutige Schritte im Klimaschutz

Die Grünen und Alternativen Studierenden fordern, Bundeskanzler muss aufhören Klimawandel zu ignorieren

Wien (OTS) - "Der Bundeskanzler muss endlich den Warnungen der Wissenschaft folgen anstatt den Interessen der Autolobby. Wir brauchen jetzt mutige Schritte im Klimaschutz und keinen Kanzler der jegliche Anstrengungen blockiert. Es geht um nichts geringeres als unser Überleben", sagt Sarah Rossmann, Bundessprecherin der GRAS (Grüne und Alternative Student_innen) und Vorsitzende der ÖH Uni Graz.

Der Bericht des Weltklimarates zeigt auf dramatische Weise die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise. "Es ist lächerlich, dass man der ÖVP immer noch die Notwendigkeit von echtem Klimaschutz erklären muss. Als regierende Partei sollte sie alles in ihrer Macht stehende tun, um die Klimakrise aufzuhalten", sagt Rossmann.

"Wir wollen in einer Welt leben, in der die Luft, die wir atmen, sauber ist. Eine Welt in der Dürreperioden, Hitzenwellen und Überschwemmungen die Ausnahme und nicht die Regel sind. Kurz gesagt: Wir wollen eine Zukunft, für die es sich zu leben lohnt", sagt Rossmann.

