AVISO: Verteidigungsministerin Tanner bei Festakt „20 Jahre Transportflugzeug C 130 ‚Hercules‘ im Bundesheer“

Wien (OTS) - Am Freitag, den 24. März 2023, wird Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den Fliegerhorst Vogler in Hörsching anlässlich des 20. Jahrestages der Ankunft der ersten Transportmaschine „Hercules“ in Hörsching besuchen. Das Kommando Luftunterstützung begeht dieses Ereignis mit einem Festakt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 23. März 2023, 17:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-7304 bzw. presse.oberoesterreich@bmlv.gv.at, verpflichtend.

Ablauf:

11:00 Uhr: Beginn des Festakts

ca. 11:45: Überflug, Besichtigung des Static Display und Gelegenheit für Interviews

Zeit & Ort

10:30 Uhr: Treffpunkt bei der Wache (Kaserneneingang) Fliegerhorst Vogler, Kasernenstraße 15, 4063 Hörsching.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Militärkommando Oberösterreich/ Presseabteilung

+43 664-622-7304

presse.oberoesterreich @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer