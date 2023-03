Wichtige Konsument:innen-Information

Produktrückruf des BLÅVINGAD Angelspiels aufgrund einer möglichen Erstickungsgefahr.

Vösendorf (OTS) - Für IKEA steht die Sicherheit seiner Kundinnen und Kunden an oberster Stelle. Deshalb ruft IKEA das BLÅVINGAD Angelspiel zurück. Es besteht Erstickungsgefahr.



IKEA bittet alle Kundinnen und Kunden, die das betroffene BLÅVINGAD Angelspiel besitzen, dieses nicht mehr zu benutzen. Es handelt sich dabei um einen saisonalen Artikel. Der Rückruf gilt für alle Datumsstempel.



IKEA entwickelt alle seine Produkte unter Anwendung eines strengen Risikobewertungs- und Testprogramms, um sicherzustellen, dass sie alle geltenden Gesetze und Normen der Länder erfüllen, in denen sie verkauft werden. Wir haben nun erfahren, dass trotz aller Sorgfalt das Risiko besteht, dass sich kleine Nieten am Spielzeug lösen können, was insbesondere für kleinere Kinder eine Erstickungsgefahr darstellt. Daher wird das BLÅVINGAD Angelspiel vorsichtshalber zurückgerufen.

Das BLÅVINGAD Angelspiel kann selbstverständlich in jedem IKEA Einrichtungshaus gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgegeben werden. Ein Kaufbeleg (Rechnung) ist dazu nicht erforderlich.



IKEA entschuldigt sich für alle Unannehmlichkeiten, die durch diesen Rückruf entstehen könnten.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.ikea.com/at/de/customer-service/product-support/recalls/ oder unter der kostenlosen IKEA Rufnummer 0800 081 061.



