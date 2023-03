Lesung mit Candy Licious: Verein Queer Dance im Gemeindebau setzt ein Zeichen für individuelle Vielfalt und gesellschaftliche Toleranz

Drag Queen liest im Austrian Pub eine Kindergeschichte und lädt damit zum offenen Diskurs über unsichtbare gesellschaftliche Barrieren und mehr Toleranz im Miteinander ein.

Es gibt definitiv Leute und Politiker, die dagegen sind, vor Kindern offen schwul zu sein. Aber am Ende des Tages möchte ich ihnen nur vorlesen. Und wenn sie mich fragen, was ich bin, sage ich den Kindern: Ich bin heute eine erwachsene Prinzessin – morgen kann ich ein Elf oder ein Mechaniker oder was auch immer sein – also könnt ihr auch Prinzessinnen und Prinzen sein, wenn ihr groß seid, wann ihr wollt. Das ist die Hauptbotschaft, die ich vermitteln möchte. Candy Licious, Drag Queen 1/4

Du bist ein Mensch, der Kindern harmlose Geschichten vorliest und wirst dafür öffentlich angegriffen. Wien ist Menschenrechtshauptstadt und soll Menschenrechtshauptstadt bleiben. Ich finde es daher großartig und sehr mutig, was Du machst. Dr. Harald Troch, Nationalratsabgeordneter und Menschenrechtssprecher der SPÖ 2/4

Ich habe die Initiative hier in Simmering von Anfang an unterstützt, da ich gegen Diskriminierung und für Respekt kämpfe. Niemand darf dafür verurteilt werden, woher er kommt oder welche sexuelle Orientierung er oder sie hat. Ich schätze Dich als großartigen Menschen, liebe Candy, und fühle mich sehr wohl bei Dir. Und das tun die Kinder sicher auch. Ramona Miletic, stv. Bezirksvorsteherin von Simmering 3/4

Leider hat die FPÖ für diese Woche einen Sonderlandtag durchgesetzt, um ein Verbot von Drag-Queen-Shows in Wien zu diskutieren. Gerade deshalb sage ich hier in Simmering: Wir sind eine fortschrittliche Stadt und wollen das auch bleiben. Wir sind solidarisch mit Dir, liebe Candy, und ich wünsche Dir viel Glück für die weitere Lesung, die Du diese Woche haben wirst. Wir werden uns als SPÖ vehement gegen ein Verbot von Drag in Wien aussprechen. Rudi Kaske, Gemeinderat und Vorsitzender der SPÖ Simmering 4/4

Wien (OTS) - Nach den FPÖ-Angriffen auf Drag Queen Candy Licious setzt die Initiative QUEER MOMENTS gemeinsam mit SPÖ-Menschenrechtssprecher Harald Troch starke Zeichen für ein weltoffenes und barrierefreies Miteinander: Im Austrian Pub in Simmering wurde die individuelle Vielfalt unserer Gesellschaft mit Musik, Tanz und einer Lesung gefeiert. Am 3. Juni 2023 findet im Schloss Neugebäude ein QUEER BALL nach klassischer Wiener Tradition statt.

Drag Queen Candy Licious hat Samstagabend im Austrian Pub eine harmlose Kindergeschichte vorgelesen und damit alle Gäste zum offenen Diskurs über unsichtbare gesellschaftliche Barrieren im Alltag und mehr Toleranz im täglichen Miteinander eingeladen. Organisiert wurde der QUEER MOMENTS-Abend vom Verein Queer Dance im Gemeindebau, der sich seit vielen Jahren für eine größere gesellschaftliche Akzeptanz individueller Vielfalt einsetzt. Unterstützung kam unter anderem von SPÖ-Menschenrechtssprecher Harald Troch, der nach den jüngsten öffentlichen Angriffen auf Candy Licious, ein klares Statement setzen wollte.

Harald Troch lenkt den Fokus auf das Wesentliche und spricht Candy Licious seine persönliche Wertschätzung für ihre zuletzt heftig kritisierte Sensibilisierungsarbeit aus: „ Du bist ein Mensch, der Kindern harmlose Geschichten vorliest und wirst dafür öffentlich angegriffen. Wien ist Menschenrechtshauptstadt und soll Menschenrechtshauptstadt bleiben. Ich finde es daher großartig und sehr mutig, was Du machst. “

Auch Ramona Miletic, stv. Bezirksvorsteherin von Simmering stellt sich hinter die Initiative QUEER MOMENTS und den öffentlichen Diskurs von Candy Licious: „ Ich habe die Initiative hier in Simmering von Anfang an unterstützt, da ich gegen Diskriminierung und für Respekt kämpfe. Niemand darf dafür verurteilt werden, woher er kommt oder welche sexuelle Orientierung er oder sie hat. Ich schätze Dich als großartigen Menschen, liebe Candy, und fühle mich sehr wohl bei Dir. Und das tun die Kinder sicher auch. “

Gemeinderat Rudi Kaske, Vorsitzender der SPÖ Simmering, erinnert daran, warum es auch heute noch wichtig und absolut notwendig ist, gegen gesellschaftliche Vorurteile aufzustehen: „ Leider hat die FPÖ für diese Woche einen Sonderlandtag durchgesetzt, um ein Verbot von Drag-Queen-Shows in Wien zu diskutieren. Gerade deshalb sage ich hier in Simmering: Wir sind eine fortschrittliche Stadt und wollen das auch bleiben. Wir sind solidarisch mit Dir, liebe Candy, und ich wünsche Dir viel Glück für die weitere Lesung, die Du diese Woche haben wirst. Wir werden uns als SPÖ vehement gegen ein Verbot von Drag in Wien aussprechen. “

Candy Licious freut sich über die wertschätzende Unterstützung und das öffentliche Bekenntnis zu individueller Vielfalt und einer inklusiven Gesellschaft, hält aber auch fest, dass dies leider noch nicht überall der Fall ist: „ Es gibt definitiv Leute und Politiker, die dagegen sind, vor Kindern offen schwul zu sein. Aber am Ende des Tages möchte ich ihnen nur vorlesen. Und wenn sie mich fragen, was ich bin, sage ich den Kindern: Ich bin heute eine erwachsene Prinzessin – morgen kann ich ein Elf oder ein Mechaniker oder was auch immer sein – also könnt ihr auch Prinzessinnen und Prinzen sein, wenn ihr groß seid, wann ihr wollt. Das ist die Hauptbotschaft, die ich vermitteln möchte. “

QUEER MOMENTS Eventreihe lädt zum gesellschaftlichen Diskurs ein

2022 haben unter dem Dach von „QUEER MOMENTS“ bereits mehrere vielbeachtete Events in Simmering stattgefunden, die Menschen generationenübergreifend und über alle Bezirksgrenzen hinweg zum gesellschaftlichen Diskurs eingeladen haben. Glanzvoller Abschluss war die QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude, die am 25. Juni 2022 erstmals stattgefunden hat.

Verein Queer Dance im Gemeindebau

Queer Dance im Gemeindebau ist ein gemeinnütziger und überparteilicher Verein, der sich durch die Organisation von queeren Tanzveranstaltungen in Simmeringer Gemeindebauten überregional einen Namen gemacht hat. Ziel der Vereinsgründer war es, unsichtbare gesellschaftliche Barrieren durch gemeinsame Freizeitaktivitäten abzubauen und damit zu einem liberalen, weltoffenen Miteinander beizutragen.

Queer Ball 2023

Am 3. Juni 2023 findet im Schloss Neugebäude ein QUEER BALL nach klassischer Wiener Tradition statt.

Datum: 03.06.2023, 18:00 Uhr

Ort: Schloss Neugebäude

Otmar-Brix-Gasse 1, 1110 Wien, Österreich

