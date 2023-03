Gotion High-tech und Edison Power Co., Ltd. haben strategische Zusammenarbeit vereinbart

Tokio, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) - Schwerpunkt auf Erschließung des japanischen Marktes für Großspeicherbatterien und Recycling

Am 15. März haben Gotion High-tech und Edison Power Co., Ltd. eine strategische Kooperationsvereinbarung getroffen, um gemeinsam den Markt für Großspeicherbatterien und Recycling in Japan zu entwickeln, die Verbreitung erneuerbarer Energien zu fördern und die Batterien von Gotion auf dem japanischen Markt einzuführen.

Mit der Entwicklung der erneuerbaren Energien weltweit und der Überarbeitung des japanischen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes im Mai 2022 eröffnen sich der japanischen Industrie für Großspeicherbatterien neue Möglichkeiten.

Gemäß der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen während des Zeitraums der Zusammenarbeit Marktstrategien entwickeln, die der Marktnachfrage entsprechen. Das geplante Absatzziel beträgt 1 GWh im ersten Jahr und steigt ab dem zweiten Jahr auf 2 GWh jährlich. Gotion High-tech wird Zellen, Module, BMS usw. liefern, während Edison Power Co., Ltd. für das Kundenmanagement, EPC-Dienstleistungen, den Betrieb und die Wartung des Energiespeichersystems sowie weitere marktspezifische Dienstleistungen verantwortlich sein wird.

Darüber hinaus ist Gotion ein Kreislaufsystem, das vom Besitz der Rohstoffminen für LFP (Lithium-Eisen-Phosphat) -Batterien bis zum Recycling-System nach der Entsorgung reicht. Als verantwortungsbewusstes internationales Unternehmen wird Gotion High-tech auch mit Edison Power zusammenarbeiten, um ein Kreislaufsystem für das Recycling von Akkus in Japan aufzubauen.

Informationen zu Gotion High-tech

Ein technologieorientiertes internationales Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Energiebatterien spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hefei, der Hauptstadt der Provinz Anhui, ging im Mai 2015 an die Börse und war damit das erste Unternehmen für Energiebatterien in China, das den Kapitalmarkt betrat. Das Unternehmen hat sich auf das Geschäft mit neuen Energien wie Batterien für Elektrofahrzeuge, Energiespeicheranwendungen sowie Übertragung- und Verteilungsanlagen spezialisiert und verfügt weltweit über 14 Produktionsstätten für Gigabatterien. Unsere fünf auf Batteriematerialien basierenden Geschäftsbereiche decken die gesamte Batterie-Lieferkette ab, von der vorgelagerten bis zur nachgelagerten Stufe. Außerdem verfügt Gotion über ein Batterie-Recyclinggeschäft.

Informationen zu Edison Power

Edison Power ist ein Unternehmen für erneuerbare Energien, das 1991 mit der Entwicklung und Herstellung von Batteriespeichersystemen begann. Neben dem Geschäft mit Batteriespeichersystemen entwickelt Edison Power ein Geschäft zur Erzeugung von Solarstrom, ein Geschäft zur Erzeugung von Strom aus Biomasse, ein Geschäft zur Herstellung von Rindenpellets und ein Geschäft zur gemeinsamen Nutzung von Solaranlagen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2035940/image_5016066_15900857.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gotion-high-tech-und-edison-power-co-ltd-haben-strategische-zusammenarbeit-vereinbart-301776079.html

Rückfragen & Kontakt:

Changcun Zhao,

zhaochangcun @ gotion.com.cn