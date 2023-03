Der Mythos feiert Jubiläum

40 Jahre Vienna City Marathon

Wien (OTS) - 350-mal um die Erde, über 14 Millionen gelaufene Kilometer, 635.000 Läufer*innen, die im Ziel unvergessliche Momente erlebten: Das sind 40 Jahre Vienna City Marathon.

Österreichs größte Aktivsportveranstaltung, der "VCM", feiert am 22. und 23. April das 40. Jubiläum. Die Erfolgsgeschichte hat mit 794 Marathonläufer*innen im Jahr 1984 begonnen. Sie ist riesengroß geworden, läuft weiter und erreicht erstmals beinahe wieder das Niveau wie vor der Pandemie.

Bei einer Pressekonferenz im Ringturm der Wiener Städtischen Versicherung blickten die Veranstalter gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig und Wiener Städtische Generaldirektor Ralph Müller auf das große Laufereignis voraus.



Ein Fest für die ganze Stadt

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hob bei der Pressekonferenz den großen Stellenwert der Veranstaltung für Wien hervor: „Der Vienna City Marathon ist ein Fest für die ganze Stadt, bei dem die Stärken, die Schönheit und die Möglichkeiten von Wien in bester Weise präsentiert werden - ganz besonders bei der bevorstehenden Jubiläumsauflage."

Wiener Städtische Generaldirektor Ralph Müller betonte die nachhaltige Partnerschaft mit dem VCM seit 40 Jahren und stellte gemeinsame Projekte zur Jubiläumsauflage vor: einen Weltrekordversuch für das längste von Läufern gemalte Bild und die Wiener Städtische Motivation Mile mit personalisierten Video-Anfeuerungen in der Prater Hauptallee. "Die Wiener Städtische legt großen Wert darauf, nachhaltige Partnerschaften einzugehen. Unsere Kooperation mit dem Vienna City Marathon ist das beste Beispiel, wie langfristige Partnerschaften funktionieren können", so Müller.

Laufbegeisterung ist zurück

Bereits jetzt sind für die bevorstehende Veranstaltung über 34.000 Läuferinnen und Läufer in allen Bewerben angemeldet. „Die Laufbegeisterung ist zurück. Die Beteiligung übertrifft unsere höchsten Erwartungen. Wir freuen uns darauf, eine großartige sportliche Geburtstagsparty zu feiern“, sagt VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu.

Alle dabei und in Bewegung

Mehrere Highlights für Teilnehmer*innen und Fans sind neu im Programm. Dazu gehören der erstmals durchgeführte 5-km-Lauf auf der Ringstraße um die Innenstadt, ein Fokus auf den "Mythos Hauptallee" und mehr Streckenaktivitäten als je zuvor mit 30 Cheering Zones entlang des Kurses. Die oder der 200.000-te Marathonfinsher*in wird im Ziel vor dem Burgtheater gefeiert werden. Sportlich sind Spitzenathlet*innen wie die 5-km-Weltrekordhalterin Senbere Teferi und die Teilnehmer der österreichischen Staatsmeisterschaften, u.a. Andreas Vojta und Julia Mayer, im Blickpunkt.

Positive Effekte in jeder Hinsicht

„Die Veranstaltung trägt viel zur Wirtschaft und für die Allgemeinheit bei. Ebenso sind wir dankbar und stolz, dass viele Unternehmen den Laufsport als Chance sehen und Laufveranstaltungen unterstützen. Es ist uns gelungen, den Kreis der VCM-Sponsoren sogar zu erweitern. Der Hospitalitybereich am Rathausplatz und unsere Sportmesse „Vienna Sports World“ sind bereits seit Wochen ausgebucht“, unterstreicht VCM-Geschäftsführer Dominik Konrad die positive Entwicklung.

Die VCM-Jubiläumsmedaille

Der Spirit des Marathonjubiläums drückt sich in der Vienna City Marathon Jubiläumsmedaille aus, auf die sich alle Finisher freuen können. „Die Medaille vereint alles in sich, wofür der VCM steht und was ihn besonders macht: Emotion, Strahlkraft, das Jubiläum, den Mythos Hauptallee und die Attraktivität der Marathonstadt Wien“, sagt VCM-Veranstalter Wolfgang Konrad.

Gestaltet in Sternform und veredelt mit einem Kristall sind darauf das Riesenrad, drei Bäume und drei blaue Wassertropfen zu sehen. Das Riesenrad als eine der vielen klassischen Sehenswürdigkeiten an der attraktiven Marathonstrecke; die Bäume als Symbol für die Prater Hauptallee - die schnellste Laufstrecke der Welt und grüne Lunge Wiens; die Tropfen als Sinnbild für die Bedeutung und Reinheit des Wassers für Läufer*innen und alle Menschen sowie als Verweis auf das 150-Jahr-Jubiläum der I. Wiener Hochquellwasserleitung, das heuer gefeiert wird.

Alle Infos zur Pressekonferenz: bit.ly/VCM-feiert



Bildmaterial: www.vienna-marathon.com/wolke/index.php/s/MB2YkEqeEMisLRY

Credit: VCM / Leo Hagen etc. (laut Dateinamen)

Honorarfrei für die redaktionelle Verwendung ausschließlich in direktem Zusammenhang mit dieser Medien-Information bzw. dem Vienna City Marathon.



Rückfragen & Kontakt:

Vienna City Marathon

Mag. Andreas Maier

Unternehmenskommunikation & Sport

+43 650 350 14 88

andreas.maier @ vcm-group.at

vienna-marathon.com