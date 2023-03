12 Nominierungen in drei Kategorien für den 55. Fernsehpreis der Erwachsenenbildung

Wien (OTS) - Am 17. März 2023 wurden insgesamt 12 Fernsehbeiträge in drei Kategorien für den 55. Fernsehpreis der Erwachsenenbildung nominiert.

Vergeben wird der Preis von den zehn Verbänden der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ), das sind die Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich, das Berufsförderungsinstitut Österreich, der Büchereiverband Österreichs, das Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, das Ländliche Fortbildungsinstitut Österreich, der Ring Österreichischer Bildungswerke, die Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich, der Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, der Verband Österreichischer Volkshochschulen und das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich.



In der Kategorie Dokumentation wurden folgende Beiträge nominiert:



„Unser Wasser – wie lange noch?“ von Pamela Milkowski aus der ORF-Reihe Dok 1;



die beiden ORF-Am Schauplatz-Beiträge „Weiblich, obdachlos, unsichtbar“ von Nora Zoglauer und „Niemand soll es wissen“ von Julia Kovarik;



„Landwirtschaft am Wendepunkt“, ein ORF-Eco-Spezial-Beitrag von Martin Steiner;



„Leben unter den Taliban“ von Rosa Lyon, Helmut Tatzreiter und Christoph Guggenberger aus der Reihe kreuz und quer;



„5 Jahre #MeToo – und jetzt?“ von Reiner Reitsamer und Anna Stahleder aus der ORF-Reihe Im Brennpunkt.



In der Kategorie Fernsehfilm, inklusive Serien, Fiction, Doku-Fiction, Edu-tainment wurden nominiert:



„Steirergeld“ aus der Filmreihe Landkrimi von Wolfgang Murnberger (Drehbuch und Regie), Maria Murnberger (Drehbuch) und Klaus Lintschinger (ORF-Redaktion);



„Schrille Nacht“, ein Episodenfilm von Arash T. Riahi, Mirjam Unger und Arman T. Riahi (Regie), Susanne Spellitz, Julia Sengstschmid, Sabine Weber, Bernhard Natschläger (ORF-Redaktion);



„Tage die es nicht gab“, eine TV-Serie in 8 Teilen von Mischa Zickler (Drehbuch), Anna-Katharina Maier und Mirjam Unger (Regie), im Auftrag des ORF, MDR und ARD.

In der Kategorie Sendungsformate, Sendereihen wurden folgende Reihen nominiert:

Die Dorf TV-Sendereihe „Literatur im Dorf“, „NA (JA) GENAU.“ von Okto und die Servus TV-Reihe „literaTOUR“.

Die Entscheidung über die Vergabe der 55. Fernsehpreise der Erwachsenenbildung für 2022 trifft eine Jury am 18. April 2023. Die Jury bestimmt auch alle Preisträger*innen und vergibt zugleich den Axel-Corti-Preis für 2022.



Die Preisträger*innen werden bei der Preisüberreichung, die am 29. Juni 2023 im RadioKulturhaus in Wien stattfindet, bekanntgegeben.





Rückfragen & Kontakt:

Büro Medienpreise der Konferenz der Erwachsenenbildung (KEBÖ)

Dr. John Evers

Sprecher der Jury

+43 699 189 175 29

john.evers @ vhs.or.at