KV-Verhandlungen Privatkliniken: Arbeitgeber freuen sich über Einigung nach zähen Verhandlungen

Wien (OTS) - Nach langem Tauziehen konnte eine Einigung bei den KV-Verhandlungen für die Mitarbeiter:innen des Verbandes der Privatkrankenanstalten Österreichs erzielt werden. Mitausschlaggebend dafür war die konstruktive Einigungsverhandlung beim Bundeseinigungsamt, den die Arbeitgeberseite nach dem wochenlangen Verhandlungsstillstand nach Streikbeschluss der vida initiiert hatte.

„Zwar war der Schritt der Anrufung des Bundeseinigungsamtes unüblich. Nach fast sechs Monaten stockenden Verhandlungen, ständig wechselnden Forderungen und einem Warnstreik war dies für uns der einzige mögliche Schritt, um wieder eine sachliche und konstruktive Gesprächsbasis herzustellen. Wir freuen uns sehr, dass die von uns initiierte Einigungsverhandlung im Bundeseinigungsamt zu einem erfolgreichen KV-Abschluss wesentlich beigetragen hat“, zeigt sich Mag. Stephan Günther, Generalsekretär und KV-Verhandlungsleiter des Verbandes der Privatkrankenanstalten, zufrieden. Der bei der Einigungsverhandlung am 9. März anwesende Senat, bestehend aus dem Vorsitzendem und je drei Vertreter:innen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, hat auf eine Lösung der festgefahrenen Verhandlungen unterstützend eingewirkt. Die Zustimmung zur Einigung wurde nun auch auf Arbeitgeberseite durch die Gremien bestätigt.

Attraktives Angebot für Mitarbeiter:innen

Der KV-Abschluss, dem die Gremien von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zugestimmt haben, wurde durch eine Verlängerung der Gültigkeit auf 15 Monate möglich. Das Verhandlungsergebnis beinhaltet unter anderem einen Teuerungsbonus in der Höhe von 1.600 Euro pro Vollzeitäquivalent im ersten Halbjahr 2023, ab 1. Juli 2023 eine Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde und eine Lohnerhöhung von 9,56 % in Kombination mit der Arbeitszeitverkürzung, die für Teilzeitkräfte unmittelbar wirkt, sowie 2.000 Euro Mindestlohn. „Wir sind froh, dass wir für die Mitarbeiter:innen der Privatkliniken endlich zu einem wohlverdienten Abschluss gekommen sind, der in der Durchschnittsbetrachtung eine Erhöhung von über 11 % ausmacht. Für die Zukunft hoffen wir, wieder zu Verhandlungen auf Augenhöhe und mit Handschlagqualität zurückkehren zu können, so wie es jahrzehntelang praktiziert wurde“, so das Fazit von Stephan Günther.

Über den Verband

Der Verband der Privatkrankenanstalten Österreichs ist seit 1953 die Interessensvertretung für Rechtsträger privater Krankenanstalten und verfügt über eine eigene Kollektivvertragsfähigkeit. Er repräsentiert eine der tragenden Säulen des österreichischen Gesundheitswesens. Nähere Informationen unter www.privatkrankenanstalten.at

