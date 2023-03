DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Christine Reiler und Anna Mabo am 21. März um 22.00 Uhr in ORF 1

Danach um 23.00 Uhr: Neue Folge „Pratersterne“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 21. März 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 ORF-Gesundheitsexpertin Dr. Christine Reiler und Theaterregisseurin und Musikerin Anna Mabo im Marxpalast. Danach um 23.00 Uhr erhellen die „Pratersterne“ wieder „DIE.NACHT“: Gastgeber Hosea Ratschiller begrüßt Martin Puntigam, Stefanie Sargnagel, Markus Koschuh und das Duo „Wiener Blond“ auf der Stand-up-Bühne im Wiener Fluc. Um 23.30 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Die Ärztin und ORF-Gesundheitsexpertin Christine Reiler moderiert seit 2018 das ORF-Gesundheitsmagazin „bewusst gesund“. In ihrem neuen Buch „Inneres Strahlen und natürliche Schönheit“ verrät sie die besten Rezepte, die Körper und Geist zum Strahlen bringen. Welche Empfehlungen die ehemalige Miss Austria für Stermann und Grissemann hat und ob Anti-Aging mit Naturmedizin besser funktioniert als mit Botox, verrät sie im Talk.

Die 26-jährige Musikerin Anna Mabo sang kürzlich in den FM4-Sessions u. a. den Song „Bin am Werden“ aus ihrem zweiten Album „Notre Dame“. Ihre Karriere ist aber jetzt schon beachtlich: Seit dem Abschluss ihres Regie-Studiums am Max Reinhardt Seminar 2019 inszenierte sie unter anderem am Landestheater Linz, am Wiener Schauspielhaus und am Theater Rabenhof. 2021 wurde sie für den Prix Pantheon nominiert und sie ist Kuratorin des Wiener Popfests 2023. Für das Neujahrskonzert 2023 schrieb Anna Mabo einen Text zu Josef Strauss‘ Stück „Heiterer Muth“, der von den Wiener Sängerknaben und Wiener Chormädchen gesungen wurde. Gemeinsam mit der „Willkommen Österreich“-Studioband präsentiert sie eine Ode an die Leichtigkeit.

„Pratersterne“ um 23.00 Uhr

Keiner verpackt Wissen, Botschaft und Witz besser als „Science Buster“ Martin Puntigam. Der mehrfach ausgezeichnete Künstler eröffnet den Kabarettabend im Wiener Fluc mit den besten Stücken aus seiner Witzkiste und gibt als Draufgabe Nachhilfeunterricht in Sachen „korrekte Aussprache“. Danach sorgt Stefanie Sargnagel durch ihren ganz speziellen Blick auf die Welt für Unterhaltung. Kabarettist Markus Koschuh liefert eine Jodl-Predigt zur österreichischen Innenpolitik direkt von der „Pratersterne“-Kanzel. Das Duo „Wiener Blond“ präsentiert abschließend urbane Popmusik aus Wien und verrät, was es mit seiner Liebe zum Wetterpanorama auf sich hat.

Fans der Kabarettreihe finden Staffel 1 bis 5 der „Pratersterne“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

