„Aus dem Archiv: Hubsi Kramar“ am 30. März im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Schauspieler, Regisseur und Theatermacher Hubsi Kramar ist am Donnerstag, den 30. März (20.00 Uhr) zu Gast im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses und gibt bei Christian Reichhold und Regina Nassiri Einblicke in seine vielseitige Arbeit. Als zweiter Gast wird Universalkünstlerin Lucy McEvil erwartet. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Hubsi Kramar ist einer der anerkanntesten politischen Theatermacher, Schauspieler, Autoren und Aktivisten der österreichischen Theaterszene. In „Aus dem Archiv“ spricht er über seine Arbeit und eindrucksvolle Karriere. Schon während der Ausbildungen am Max-Reinhardt-Seminar, der Filmhochschule und der Harvard University in den 70er-Jahren hatte Kramar Engagements an der Wiener Staatsoper, dem Burgtheater und deutschen Opern und Theatern. Daneben bekleidete er als Film- und Fernsehschauspieler zahlreiche Rollen, auch im internationalen Filmbusiness ist er kein Unbekannter, etwa durch seine Rollen in Stephen Spielbergs „Schindlers Liste“ oder als grimmiger Killer in „Projekt: Peacemaker“. Im Lauf seiner Karriere gründete Kramar mehrere Theatergruppen und er gilt als großer Motivator und Förderer der Nachwuchs-Szene. Immer wieder hat er mit seinem Aktionismus im öffentlichen Raum für Aufsehen gesorgt.

Der Eintritt für „Aus dem Archiv“ am Donnerstag, den 30. März (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses beträgt EUR 25,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

