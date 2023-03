So essen und würzen wir unsere (Oster-) Eier: Kotányi Osterei-Umfrage 2023

Audiofiles zu den Ei-Verzehr-Gewohnheiten der Österreicher:innen für alle Radiostationen

ÖSTERREICH (OTS) - Ei, so muss das zu Ostern: Für 9 von 10 Österreicher*innen gehören die geschmacklichen Allrounder fix zum Fest. Sage und schreibe bis zu zehn Eier essen die meisten an den drei Tagen am Osterwochenende, wobei ein Drittel offen für vegane Alternativen ist – das und vieles mehr hat die brandneue Osterei-Umfrage von Österreichs Gewürzspezialisten Kotányi herausgefunden. Das hartgekochte Ei ist der Favorit, gefolgt von den All-time-Klassikern weiches Ei, Spiegelei und Eierspeise. Natürlich gehören auch frische Kräuter und Gewürze dazu – am liebsten Salz oder Kräutersalz, aber auch Pfeffer und Chili. Interessant ebenso, wie die Österreicherinnen und Österreicher den Eiern beim Öffnen zu Leibe rücken: Hier sind zum Teil kuriose Werkzeuge wie der so genannte Eierschalensollbruchstellenverursacher mit am Frühstückstisch. Qualitätsexpertin Elisabeth Voltmer und Innovationsexperte Dominik Mattes von Kotányi haben alle aktuellen Top-Antworten rund um unsere Gewohnheiten mit dem (Oster-)Ei:

ORIGINALTÖNE

Dominik Mattes von Kotányi: Warum eine Osterei-Umfrage von Kotányi? OT01 0:00sec MATTES Warum die Osterei-Umfrage [So simpel...]

Gerade in der Osterzeit boomen Eier im Becher oder am Teller. Elisabeth Voltmer, Qualitätsexpertin von Kotányi – wie viele Eier essen Herr und Frau Österreicher am Osterwochenende?

OT02 0:14sec VOLTMER So viele Eier essen wir [Die Kotányi-Osterei...]

Was macht denn Eier so besonders für uns am Speiseplan?

OT03 0:56sec VOLTMER Eier haben viel zu bieten [Das Ei schmeckt...]

Was sind die würzigen Begleiter zum Ei und welche sind hier besonders beliebt?

OT04 1:30sec VOLTMER Würzige Begleiter beim Ei [Auffallend ist...]

Hart, weich oder in der Pfanne: Wie mögen wir denn die Eier am liebsten, Elisabeth Voltmer?

OT05 2:17sec VOLTMER So essen wir das Ei am liebsten [Auch dazu...]

Welche Kräuter und Gewürze kommen denn sonst noch auf den Frühlings-und Ostertisch?

OT06 3:02sec VOLTMER Kräuter & Gewürze am Ostertisch [Es zeigt sich...]

Viele Wege führen ins Ei: Aber wie genau rücken Herr und Frau Österreicher eigentlich dem Ei zu Leibe? Dominik Mattes von Kotányi:

OT07 3:56sec MATTES Wie öffnen wir das Ei? [Schlagen, sägen…]

Wenn man durch Social Media surft, entdeckt man eine Menge vegane Ei-Alternativen. Wie stehen denn die Österreicherinnen und Österreicher dazu?

OT08 4:43sec MATTES Vegane Ei-Alternativen [Österreicherinnen...] ***

Hinweis an die Redaktionen:

Zu diesem Thema gibt es auch eine Print-Aussendung bei OTS unter:

https://tinyurl.com/ostereierumfrage2023

Die Originaltöne sind honorarfrei zur Verwendung. Wir bitten jedoch um einen Redakteurs-Eintrag im Download-Fenster oder eine kurze Info an sorger @ putzstingl.at.

Audio(s) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM/Original Audio Service, sowie im OTS Audioarchiv unter http://audio.ots.at

Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl RadioService

Harald Sorger

Tel. +43-2236/23424-0

Mobil: +43-6991/23424-22

mailto: sorger @ putzstingl.at