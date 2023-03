Ganz Österreich radelt für Klima und Gesundheit

Mitmach-Aktion startet in eine neue Saison, heuer mit neuem Gesundheitsroutenplaner

Wien (OTS) - Die erfolgreiche Motivations- und Bewusstseinsbildungskampagne „Österreich radelt“ startet ab 20. März unter dem Motto „Jede Radfahrt zählt!“ in eine neue Hauptsaison. Mitmachen können im Zeitraum bis 30. September sowohl Einzelpersonen als auch Betriebe, Vereine, Bildungseinrichtungen oder Gemeinden. Neben den positiven Effekten für Gesundheit und Klima schaffen motivierende Gewinnspiele zusätzlichen Anreiz. Zusätzlich zeigt der neue Gesundheitsroutenplaner die gesündere Alternative zum Auto und den persönlichen Gesundheitsgewinn.

Wenn es um nachhaltige Mobilität geht, darf das Fahrrad nicht fehlen. Rund 2,7 Millionen Menschen in Österreich steigen regelmäßig auf das Fahrrad (Statistik Austria). Um den Radverkehrsanteil in Österreich weiter zu steigern, unterstützt das Bundesministerium für Klimaschutz (BMK) gemeinsam mit allen neun Bundesländern die größte Radfahr-Challenge des Landes. Von 20. März bis 30. September wird bei „Österreich radelt“ gemeinsam in die Pedale getreten – im Alltag, in der Freizeit, auf Arbeits- und Schulwegen oder beim Sporteln.

Jetzt aufs Fahrrad umsteigen

Bei „Österreich radelt“ 2022 sammelten über 36.000 radbegeisterte Teilnehmer:innen in mehr als 600 Betrieben, 600 Gemeinden, 250 Vereinen und 130 Bildungseinrichtungen über 29 Millionen Radkilometer. Somit wurden durch Radfahrten, die potentielle Autofahrten ersetzt haben, über 5.000 Tonnen CO2 eingespart und die Gesundheit der Teilnehmer:innen gefördert.

„Radfahren ist gut für die Umwelt, fürs Klima und die eigene Gesundheit. Deshalb freut es mich besonders, dass die erfolgreiche Aktion ‚Österreich radelt‘ 2023 in Zusammenarbeit mit allen neun Bundesländern in eine neue Runde geht. Ich lade daher herzlich ein, bei ‚Österreich radelt‘ mitzumachen, denn ‚Jede Radfahrt zählt!‘“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Radfahren zeigt die positiven Auswirkungen aktiver Mobilität und ist ein ganz wichtiger Gesundheitsmotor. Regelmäßiges Radfahren beugt Herzkreislauf-Erkrankungen vor und schont dabei die Gelenke, weshalb es ein geeigneter Sport in jedem Alter ist. Als passionierter Radfahrer ist es mir daher ein persönliches Anliegen so viele Österreicher:innen wie möglich dazu zu motivieren, sich aufs Rad zu schwingen“, schließt sich Gesundheitsminister Johannes Rauch an.

Mit dem neuen Gesundheitsroutenplaner von klimaaktiv mobil – der Klimaschutzinitiative des BMK im Mobilitätsbereich – kann unter route.klimaaktivmobil.at auch ganz leicht der persönliche Gesundheitsnutzen beim Umstieg vom Auto auf Rad und Bahn berechnet werden. Basierend auf der Verkehrsauskunft Österreich werden gesündere Alternativen zum Autofahren gezeigt – beispielsweise die Route mit dem Rad zum Bahnhof und dann mit der S-Bahn in die Arbeit.

Radkilometer sammeln und gewinnen

Ob zum Einkaufen, in die Arbeit, in die Schule oder in den Urlaub: Jede Radfahrt zählt! Vom 20. März bis zum 30. September 2023 können auf www.radelt.at oder in der „Österreich radelt“ App geradelte Kilometer eingetragen und die Leistungen im freundschaftlichen Wettbewerb verglichen werden. Darüber hinaus werden bei verschiedenen Aktionen – von „Österreich radelt zur Arbeit“ über „Österreich radelt zur Schule“ bis hin zum „Sommerradeln“ – spannende Sachpreise wie unter anderem Fahrräder, E-Bikes, Falträder und Fahrradzubehör verlost. Interessierte Betriebe, Gemeinden, Vereine und Bildungseinrichtungen können sich unter www.radelt.at/veranstalter anmelden und Mitmenschen zum Radfahren motivieren. Jede Radfahrt zählt – für die Umwelt, die Gesundheit und viele Gewinnchancen.

Bei „Österreich radelt zur Schule“ werden auch Schüler:innen motiviert, vermehrt mit dem Rad zu fahren. Die Schul-Aktion wird vom österreichischen Kinderfahrradhersteller woom unterstützt. „Wir wollen so vielen Kindern wie möglich die Liebe zum Radfahren vermitteln“, sagt woom CEO Paul Fattinger. „Aktionen wie ‚Österreich radelt zur Schule‘ tragen dazu bei, dass dieses Ziel Realität wird.“

Über Österreich radelt

„Österreich radelt“ ist eine seit 2019 stattfindende Motivations- und Bewusstseinsbildungskampagne, die vom Bundesministerium für Klimaschutz im Rahmen der Initiative klimaaktiv mobil und allen Bundesländern getragen wird. Die Aktion motiviert Teilnehmende dazu, über die „Österreich radelt“-Webseite www.radelt.at bzw. über die „Österreich radelt“-App die von ihnen geradelten Kilometer zu dokumentieren und dadurch an attraktiven Gewinnspielen teilzunehmen. Mitmachen können sowohl Einzelpersonen als auch Betriebe, Vereine, Bildungseinrichtungen oder Gemeinden.





