Raiffeisen Arena Linz: card complete und Mastercard präsentieren die bargeldlose Zukunft bei Großveranstaltungen

„ Wir sind stolz darauf, dass card complete die hochmoderne Raiffeisen Arena mit mehr als 75 POS-Terminals zum bargeldlosen Zahlen ausstatten durfte “, sagt Mario Mikikits, Leiter des Akzeptanz-Geschäfts bei card complete, dem führenden österreichischen Komplettanbieter bargeldloser Zahlungsmittel, und betont: „ Indem wir es technisch ermöglicht haben, dass Fußballfans und alle Veranstaltungsbesucher:innen sämtliche Transaktionen im Stadion bargeldlos abwickeln können, verbessern wir das Gesamt-Event-Erlebnis und zeigen gleichzeitig auch, dass dieses Konzept perfekt für andere Großveranstaltungen wie Konzerte, Festivals, Jahrmärkte und Weihnachtsmärkte funktioniert. “

Auch Mastercard, enger Geschäftspartner von card complete, ist von dem Projekt begeistert: „ Als offizieller Partner ermöglicht Mastercard es dem Bundesliga-Verein LASK, im neuen Stadion auf ein bargeldloses Bezahlsystem zu setzen. Das Bezahlen ist für Fußballfans in der Raiffeisen Arena mit allen gängigen Karten sowie per Smartphone und Wearables möglich. Den Fußballfans kommt das zugute, indem die Abläufe schneller und unkomplizierter werden, gleichzeitig ersparen sich die Betreiber das Handling des Bargeldes “, erklärt Christian Schicker, Director of Business Development, Mastercard Austria.

Bargeldloses Stadionvergnügen: Schnell, bequem, transparent und sicher

In den kurzen Pausen ermöglicht die Verwendung von bargeldlosen Zahlungsmethoden an den 8 Kiosken Fußballfans sowie allen Veranstaltungsbesucher:innen ihre Einkäufe schneller zu tätigen, was zu kürzeren Warteschlangen führt. Bargeldloses und kontaktloses Bezahlen erlaubt auch einfacher Spontankäufe, wenn es dann doch mehr als nur das Paar Würstel oder ein Artikel im Fanshop sein sollte. Eine Win-Win-Situation für Fans wie Kioskbetreiber. Vor allem, weil das aufwendige Bargeldhandling für den Betreiber wegfällt. Dies kann dem Betreiber auch helfen, den Verkauf von Speisen und Getränken in der Arena zu erhöhen. Ein weiterer Vorteil des offenen bargeldlosen Bezahlsystems ist, dass die Fans keine zusätzlichen Zahlkarten besorgen und extra aufladen müssen. Alles funktioniert mit den Kredit- oder Debitkarten der Kund:innen.

Die Verwendung von bargeldlosen Zahlungsmethoden bietet für die Fans außerdem eine bessere Transparenz und einen optimalen Überblick über die getätigten Einkäufe. Jede Bezahlung ist sofort überprüfbar und zum Beispiel bei Kreditkartenzahlung mit einer card complete Kreditkarte sofort in der complete Control App abgebildet.

Digitale Belege helfen Umwelt zu schonen

Seit 2019 sind alle Unternehmer verpflichtet für jede Zahlung einen Beleg auszustellen. Um dieser Verpflichtung möglichst nachhaltig und umweltschonend nachzukommen, hat das Hagenberger Unternehmen Ventopay, das als Geschäftspartner von card complete die Handelskassenlösung bereitgestellt hat, die gesamte Belegerteilung digitalisiert, erklärt Ing. Johannes Reichenberger, Geschäftsführer und Gesellschafter der ventopay gmbh: „ Um Papierabfall zu vermeiden und die Umwelt zu schonen, wurde die Belegerteilung digitalisiert. Bons werden direkt nach Bezahlung mit der Bankkarte an Belegstationen zur Einsicht und zum Ausdruck zur Verfügung gestellt. Das verkürzt Durchlaufzeiten an der Kasse. “

Die Raiffeisen Arena als Vorbild für Cashless Events

Allein im Jahr 2020 gab es, laut Statistik Austria, in Österreich trotz Corona-Pandemie 947 Festspiele und Festivals mit mehr als 302.000 Besucher:innen, 136 größere Weihnachtsmärkte sowie unzählige lokale Märkte in Dörfern und Gemeinden (Quelle: austria.info).

Für die Veranstalter:innen und Besucher:innen kann die Raiffeisen Arena Linz auf der Linzer Gugl, als das modernste Stadion Österreichs, ein perfektes Vorbild dafür sein, wie einfach und vorteilhaft es sein kann, den gesamten Zahlungsverkehr inklusive Belegerteilung bargeldlos und digital umzusetzen. Auch andere Veranstaltungen können von den Cashless-Events-Vorteilen wie kürzere Warteschlangen, besserer Transparenz und höherer Sicherheit sowie gleichzeitig geringeren Handlingkosten und höheren Umsätze profitieren.

Über card complete

Seit über 35 Jahren prägt card complete die Entwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Österreich maßgeblich mit. card complete ist mit über einer Million Karteninhaber:innen und einem flächendeckenden Netz von Akzeptanzstellen die Nummer 1 am heimischen Kreditkartenmarkt. Der einzige österreichische voll integrierte Karten-Komplettanbieter vereint alle Elemente des bargeldlosen Zahlens – von der Produktentwicklung über Akzeptanzgeräte bis zu Abwicklungssystemen – unter einem Dach und bietet Karteninhaber:innen und Akzeptanzpartnern ein Höchstmaß an Sicherheit und Service in allen Belangen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Über die card complete Service Bank AG werden Karten der Marken Visa, Mastercard und Diners Club ausgegeben sowie auch QR-basierende Zahlungssysteme wie bluecode und AliPay werden akzeptiert. Zur card complete Gruppe zählt außerdem die DC elektronische Zahlungssysteme GmbH www.cardcomplete.com.

Über Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist es, eine inklusive, digitale Wirtschaft voranzutreiben, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Deshalb sorgen wir dafür, dass Zahlungen sicher, einfach und effizient abgewickelt und für jeden zugänglich gemacht werden. Unsere Innovationen und Lösungen basieren auf sicheren Daten und Netzwerken und helfen Einzelpersonen, Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, die Bandbreite ihrer Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Unser „Decency Quotient“ prägt unsere Unternehmenskultur und all unsere Aktivitäten. Mit Verbindungen in mehr als 210 Ländern und Gebieten tragen wir so zu einer nachhaltigen Welt bei, die für alle vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Folgen Sie uns auf Twitter unter @MastercardAUT und besuchen Sie unseren Newsroom, um auf dem Laufenden zu bleiben.



