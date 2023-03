Einladung zum Pressegespräch: Faktencheck zu klimaneutraler globaler Mobilität | 28. März 2023

Expert:innengespräch über globlae Lösungsansätze

Wien (OTS) - Der motorisierte Individualverkehr ist eine der großen Baustellen am Weg zur klimaneutralen Mobilität. Um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen, braucht es ein Zusammenspiel von Technologien und Maßnahmen und einen sofortigen Start. Innovative Kraftstoffe – auch basierend auf österreichischem Know-how – können zur Annäherung an die Ziele beitragen. Eine österreichische Perspektive greift zu kurz, es braucht Lösungen für den gesamten Globus. Dazu braucht es langfristige strategische Energiepartnerschaften. Synthetische Kraftstoffe, die in Skandinavien schon weit verbreitet sind, spielen dabei eine Rolle. Wo wir stehen und wohin die Reise hingehen soll, erfahren Sie im Rahmen unseres Pressegesprächs.

Ihre Gesprächspartner:

Dr. David Bothe, Direktor Frontier Economics, Köln

Dr. Stefan P. Schleicher, Professor am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel, Universität Graz und Konsulent am WIFO

Dietmar Huber, MBA, Vice President Business Platform Power-to-X, Neste Germany GmbH

Mag. Jürgen Roth, Vorstandsvorsitzender der eFuel-Alliance Österreich

Moderation:

Dr. Stephan Schwarzer, Geschäftsführer eFuel Alliance Österreich

Pressegespräch | Faktencheck zu klimaneutraler globaler Mobilität

Datum: 28.03.2023, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Cafe Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

