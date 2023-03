VSSTÖ und GRAS lassen Studierende im Stich

Großteil der ÖH-Exekutive zieht Schönheitsschlaf Vertretungsarbeit vor

Linz/ JKU (OTS) - Bei der 1. ordentlichen Sitzung der Bundesvertretung der ÖH im Sommersemester 2023 ist es zu einem Eklat gekommen. Zu Beginn des Vorsitzberichtes haben plötzlich die Mandatar_innen der GRAS und des VSSTÖ die Sitzung verlassen, obwohl noch der Bericht der Vorsitzenden und der Referent_innen ausstehend waren. “ Anscheinend haben sogar die eigenen Mandatar_innen eingesehen, dass die Arbeit dieser Exekutive so schlecht war, dass sie eine solche Angst vor den kritischen Fragen der Opposition hatten, dass sie mit einem billigen Trick einfach gleich die Sitzung beschlussunfähig gemacht haben. Mit dieser dreisten Aktion haben GRAS und VSSTÖ wieder einmal bewiesen, wie wenig Respekt sie vor den demokratischen Gremien der ÖH und den Studierenden in Österreich haben. ” so Klubobmann Maximilian Veichtlbauer von der AktionsGemeinschaft. “ Mit einem solchen Verhalten die Sitzung zu sprengen, ist absolut verantwortungslos und ein direkter Angriff auf die parlamentarischen Kontrollrechte. Die Studierenden in diesem Land haben sich eine Interessenvertretung verdient, die sich auch in Zeiten von multiplen Krisen nicht mit sich selbst, sondern mit den Problemen und Anliegen der Studierenden beschäftigt. Das Verhalten, das VSSTÖ und GRAS gestern an den Tag gelegt haben, ist uns der AktionsGemeinschaft einfach zuwider! ”

Die AktionsGemeinschaft ist als größter Verein studentischer Interessenvertretung in Österreich in allen 9 Bundesländern vertreten und stellt seit der ÖH-Wahl 2021 an 15 Hochschulen die Exekutive





