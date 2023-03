VP Mahrer ad Bauernbund: Sensationeller Erfolg für den Wiener Bauernbund

Wiener Bauernbund fährt mit 17 von 20 Mandaten ein starkes Ergebnis bei der Kammerwahl ein.

Wien (OTS) - Wiener Bauernbund gewinnt bei der Landwirtschaftskammerwahl dazu.81 Prozent für den Wiener Bauernbund - Stadtlandwirtschaft unterstützt den erfolgreichen Weg des Wiener Bauernbundes Spitzenkandidat Norbert Walter: „Mit großem Dank für das Vertrauen und als klaren Auftrag für Verlässlichkeit und Zusammenhalt in der Wiener Stadtlandwirtschaft sehe ich das Ergebnis der Wahl. Es freut mich ganz besonders, dass wir für unseren Weg eine so deutliche Bestätigung erfahren haben“, so der Spitzenkandidat und Bauernbund-Obmann Norbert Walter zusammen mit Martin Flicker und Irene Maria Trunner, den Kandidaten für die Ämter der Vizepräsidenten. Der Wiener Bauernbund erreichte 17 Mandate und stellt damit in der nächsten Kammervertretung wieder eine starke Mehrheit für die Interessen der Gärtner, Winzer, Acker-, Obst- und Zierpflanzenbauern in Wien. Gegenüber der Wahl 2018 hat der Bauernbund 1,3 Prozentpunkte hinzugewonnen und hält weiterhin 17 von 20 Mandaten.



Sensationeller Erfolg für Wiener Bauernbund.



Einer der ersten Gratulanten war Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer. „Es ist ein Auftrag, den erfolgreichen Weg des konstruktiven Miteinanders weiterzugehen. Die Kandidatinnen und Kandidaten der Wiener Bauernbundes konnten die Wählerinnen und Wähler mit den richtigen Themen überzeugen“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer vor Ort.

