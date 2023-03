VPNÖ-Mandl: Johanna Mikl-Leitner bleibt oberste Repräsentation des Landes auch nach außen

Arbeitsübereinkommen enthält klares Bekenntnis zur Europäischen Union

St. Pölten (OTS) - „Gut, dass die Außenbeziehungen Niederösterreichs, das Europa Forum Wachau und die Angelegenheiten der Europäischen Union Chefsache sind und im Kompetenzbereich von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner liegen. In einer unsicheren Welt mit globalen Krisen ist die europäische Zusammenarbeit wichtiger Halt und die einzige Chance für eine positive Zukunft. Gerade deshalb braucht es auch in den nächsten Jahren ganze Kraft in diesem Bereich. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner genießt international einen ausgezeichneten Ruf. Niederösterreich ist eine besonders starke Stimme des Europa der Regionen. Das soll auch so bleiben“, betont der niederösterreichische Europaabgeordnete Lukas Mandl, der erklärt:

„Ich hatte mich schon vor dem Wochenende dessen versichert, dass die EU-Agenden bei der Landeshauptfrau bleiben. Denn einzig und allein das ist wichtig für meine Arbeit in der parlamentarischen Vertretung unserer Landsleute. Umso mehr hat mich die mediale Aufregung des heutigen Tages verwundert.“

Das Arbeitsübereinkommen, das nun in Niederösterreich geschlossen wurde, unterstreiche die Wichtigkeit der europäischen Ebene. „Neben den vielen positiven Effekten, die wir durch die europaweite Zusammenarbeit in den vergangenen Jahrzehnten erreicht haben, sprechen auch finanzielle Aspekte für den hohen Stellenwert der europäischen Ebene für Niederösterreich: Für jeden Euro, den wir anteilig am österreichischen Mitgliedsbeitrag nach Brüssel überweisen, kommen knapp 3 Euro an Förderung zurück. Wir sind Teil der Europäischen Union. Wir beteiligen uns konstruktiv und profitieren täglich davon. Das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben“, unterstreicht Mandl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich – Die Niederösterreich-Partei

Mag. Günther Haslauer

Pressesprecher

0680/1159107

guenther.haslauer @ vpnoe.at