OANDA startet neue Geschäftstätigkeiten in der EU mit beeindruckendem Multi-Asset Offering

Warschau, Polen, 18. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die OANDA Global Corporation („OANDA") gab heute den Start neuer Geschäftstätigkeiten in der EU bekannt.

Dies ist das Ergebnis einer strategischen Änderung, die darauf abzielt, die Einzelhandelsgeschäfte von OANDA in der EU neu auszurichten, um eine viel breitere Palette von Anlageklassen anbieten zu können.

Die Geschäfte von OANDA werden nun von Warschau, Polen, aus geführt und unterliegen der Finanzaufsichtsbehörde KNF, Polish Financial Supervision Authority (PFSA).

Durch diese Markteinführung bietet OANDA EU-Anlegern und -Händlern ein beeindruckendes Multi-Asset-Angebot, darunter Tausende von CFDs auf Devisen (FX), Indizes, Rohstoffe, Edelmetalle, Kryptowährungen, Aktien und eine Vielzahl von nicht gehebelten Aktienaktien.

Ein solch breites Angebot bietet Kunden wertvolle Diversifizierungsmöglichkeiten. Zudem ermöglicht unser Aktienangebot ihnen den Aufbau von Positionen in den beliebtesten Unternehmen, einschließlich börsennotierter US-Aktien, in einer breiten Palette von Sektoren. Darüber hinaus engagieren wir uns dafür, die beste Preisqualität und wettbewerbsfähige Gebühren zu bieten. So können etwa Kunden, die von einem EUR-Konto aus handeln, jetzt Aktien von 1.700 einzelnen US-Unternehmen mit 0 % Provision handeln.

Dank mehr als 26 Jahren Erfahrung als globales Finanzunternehmen, acht regulierten Einheiten auf den aktivsten Finanzmärkten der Welt und mehr als 3.000 in der EU-27 verfügbaren Finanzinstrumenten ist OANDA der Broker der Wahl für Händler, die einen intelligenteren Weg zum Handel suchen.

Die für mobile Nutzer entwickelte OANDA TMS-App bietet einen umfassenden Zugang zu den globalen Märkten für Aktien und CFDs und ermöglicht es Händlern, ihr eigenes Anlageportfolio einfach zu gestalten und aufzubauen. Darüber hinaus ist unser Technologie-Stack sehr flexibel. Kunden können mit OANDA über MetaTrader 5 handeln, einer webbasierten Handelsplattform mit hervorragender Geschwindigkeit bei der Auftragsabwicklung und erweiterten analytischen Möglichkeiten, oder, in naher Zukunft, über die beliebte Charting-Plattform TradingView.

OANDA-Kunden erhalten auf Knopfdruck Nachrichten, Handelsideen und Marktanalysen sowie fortschrittliche Tools wie historischen Spreads und Trader Sentiment, die wertvolle Erkenntnisse für bessere Handelsentscheidungen liefern.

Marcin Niewiadomski, Head of Europe, kommentierte: „Dies ist ein aufregendes neues Kapitel und eine bedeutende Wachstumschance für OANDA in der EU. Wir möchten unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten. Deshalb haben wir uns entschieden, unser Geschäft in Polen zu etablieren. Diese Entscheidung war naheliegend, denn sie ermöglicht es uns, die Marke OANDA auf den Stärken von OANDA TMS aufzubauen, das die OANDA-Gruppe im Jahr 2021 aufgrund ihres umfassenden Produktangebots und ihres hochmodernen Technologie-Stack erworben hat.

Dank der Neuausrichtung unserer Geschäftstätigkeit können Anleger und Händler in der EU nun problemlos auf ein umfangreiches Multi-Asset-Angebot zugreifen – in dem Wissen, dass sie mit einem vertrauenswürdigen, preisgekrönten und regulierten Broker zusammenarbeiten."

Ab heute können Kleinanleger und Investoren in der EU das Angebot von OANDA erkunden auf www.oanda.com/eu-en/

Marcin Niewiadomski steht für Interviews und weitere Anmerkungen zur Verfügung.

Bitte richten Sie Anfragen an pr@oanda.com

INFORMATIONEN ZU OANDA

OANDA wurde 1996 gegründet und war das erste Unternehmen, das Wechselkursdaten kostenlos über das Internet teilte. Eine FX-Handelsplattform wurde gestartet, die fünf Jahre später die Entwicklung des webbasierten Devisenhandels voranbrachte. Heute bietet die OANDA Group, zu der die OANDA TMS Brokers S.A. und andere Tochtergesellschaften der OANDA Global Corporation gehören, Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und Analysen für Kleinanleger und Unternehmenskunden auf der ganzen Welt an, und demonstriert ein unübertroffenes Fachwissen im Devisenhandel.

Mit regulierten Unternehmen in vielen der aktivsten Finanzmärkte der Welt, darunter New York, Toronto, Tokio, Singapur, Sydney, London und Warschau, ist OANDA weiterhin bestrebt, die Art und Weise, wie die Welt mit dem Trading interagiert, zu transformieren und Kunden zu ermöglichen, mit globalen Marktindizes, Rohstoffen, Staatsanleihen, Edelmetallen und Währungen auf einer der schnellsten Handelsplattformen auf dem Markt zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.oanda.com/group/ oder folgen Sie OANDA auf LinkedIn.

