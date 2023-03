„IM ZENTRUM“: Drei Jahre Corona – alles vergeben und vergessen?

Am 19. März um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Drei Jahre nach den ersten Coronafällen ist Österreich zurück in der Normalität. Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation COVID-19 von der Epidemie zur Pandemie. Der Umgang damit hat die Gesellschaft geprägt und wird bis heute kontrovers diskutiert. Lockdown, Grenzschließungen, Maskenpflicht, Tests, Impfungen – die Staaten reagierten mit unterschiedlichen Maßnahmen und Härte im Kampf gegen das Coronavirus. Die Bundes- und Landesregierungen versprechen Dialog und Versöhnung. Wird ihnen das gelingen? Welche Lehren müssen Politik und Staat ziehen? Wurde durch die Pandemie das demokratische Urvertrauen erschüttert? Was kann man in Zukunft besser machen? Waren die strengen Ausgangsbeschränkungen notwendig und effektiv? Welche Risiken und Chancen in der Gesundheitsversorgung wurden aufgezeigt? Niederösterreichs schwarz-blauer Pakt beinhaltet einen Corona-Fonds, mit dem Strafen zurückgezahlt werden sollen. Ist das auch im Bund denkbar?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 19. März 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Johannes Rauch

Gesundheits- und Sozialminister, Die Grünen

Christian Stocker

Generalsekretär, ÖVP

Alois Stöger

ehem. Gesundheitsminister, Abgeordneter zum Nationalrat, SPÖ

Dagmar Belakowitsch

stv. Klubobfrau, FPÖ

Christoph Wiederkehr

Vizebürgermeister Wien und stv. Bundesparteivorsitzender NEOS

