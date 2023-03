FPÖ – Hafenecker: „ORF-Generaldirektor Weißmann muss Erklärung zu Übertragungsabbruch bei Rede von Udo Landbauer abgeben!“

Sitzt Ex-ORF-NÖ-Landesdirektor Ziegler etwa in der Chefetage von ORF III und nicht im „Facility Management“?

Wien (OTS) - „Dass es heute ausgerechnet bei der Rede von FPÖ-NÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer zum Arbeitsübereinkommen in Niederösterreich auf ORF III zu einem Übertragungsabbruch gekommen ist, wirft schon die Frage auf: Hat Generaldirektor Weißmann den ehemaligen ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler etwa doch nicht in die ‚Facility Management´-Hauptabteilung gesetzt, sondern zur Politik-Übertragung auf ORF III? Ich erwarte mir jedenfalls eine umgehende Erklärung des ORF-Generaldirektors zu diesem inakzeptablen Vorfall!“, erklärte heute FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA.

Angesichts der meist einseitigen und politisch eingefärbten Berichterstattung des ORF sei nämlich „ein solcher Zufall wohl eher lebensfremd“. „Dass man am Küniglberg, von wo aus über mehr als drei Jahre hinweg jegliche Corona-Propaganda der Regierung verbreitet und plumper Impflobbyismus betrieben wurde, keine Freude damit hat, wenn die FPÖ in Niederösterreich den Startschuss für die Aufarbeitung dieser völlig fehlgeleiteten Politik im Sinne der Bürger gibt, liegt auf der Hand“, so Hafenecker weiter, der in der Causa einen weiteren Beweis für die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform des ORF sieht: „Objektivität statt Bevormundung muss wieder sichergestellt werden – und dafür braucht es keinesfalls eine ORF-Zwangssteuer!“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at