2.500 Schüler*innen bei der AK Kids Messe „Berufe zum Angreifen“

AK Niederösterreich begeistert Kinder für die Arbeitswelt

St. Pölten (OTS) - Spaß beim Ausprobieren hatten am Donnerstag und Freitag zahlreiche Schüler*innen aus den Bezirken Baden und Mödling bei der siebten Berufsorientierungsmesse „AK-Kids: Berufe zum Angreifen“ in der Pyramide Vösendorf. „Bei der Messe haben die Kinder und Jugendlichen direkten Kontakt zu Betrieben aus der Region und nähern sich spielerisch dem Thema Arbeit“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Die Arbeiterkammer Niederösterreich lud Kinder ab dem Volksschulalter zum Mitmachen, Ausprobieren und Informieren ein. 30 Firmen, Schulen und Institutionen der Region gaben einen kindgerechten Überblick über Berufsmöglichkeiten. Die Kinder konnten zwei Tage lang in die Berufswelt reinschnuppern, ihr handwerkliches Geschick mit Materialien, Geräten und Maschinen testen. „Wir können es uns nicht leisten, auf die Talente und Stärken unserer Kinder zu verzichten und lassen sie in diesen wichtigen Zukunftsthemen nicht alleine. Daher beginnen wir bereits früh, den Kindern und Jugendlichen die Vielfalt an Ausbildungen und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten näherzubringen. Es ist wichtig, dass das breite Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten bekannt wird. Und wenn die persönlichen Stärken und der passende Beruf zusammengeführt werden, ist das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.



Frühe Berufsorientierung & Talentförderung

„Einen Beruf, in dem man die eigenen Fähigkeiten und Stärken einsetzen kann, den macht man gut und ist erfolgreich darin. Dazu ist es wichtig, die eigenen Fähigkeiten und Talente zu entdecken. Je eher junge Menschen diese kennen, desto früher wissen sie, ob es in der Vielfalt der Ausbildungen eine passende Schulausbildung oder Lehre für sie gibt“, betont Nina Stift, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich und ergänzt: „Daher setzen wir als Wirtschaftskammer NÖ zahlreiche Maßnahmen zur Berufsorientierung, beginnend in der Volksschule über das Jugendalter hinaus bis zu den Eltern und Lehrern.“ Der NÖ Talente Check und regionale Berufsinformationsmessen sind dafür genauso Beispiele wie das gemeinsam mit der AK NÖ in Kooperation entstandene Volksschultheaterstück „Die Berufefee“, die App „BO to GO“ oder der Hochschullehrgang „Berufsorientierung für Lehrerinnen und Lehrer“. „Berufsorientierung ist nicht nur ein wichtiges Anliegen der Sozialpartner, sondern auch ein zentraler Schlüssel für Jugendliche und Wirtschaft. Bei Jugendlichen, weil ein passender Beruf der beste Start in ein erfolgreiches und zufriedenes Leben ist. Bei Betrieben, da Menschen, die einen Job haben, der Spaß macht, auch die besseren und motivierteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind.“



Gute Ausbildung macht sich bezahlt

Für AK Niederösterreich Direktorin Mag. Bettina Heise ist Ausbildung eine Investition in die Zukunft und es sollte so früh wie möglich mit einer umfassenden Berufsorientierung begonnen werden. Ein besonderes Anliegen der Direktorin ist es, dass Mädchen auch technische Berufsausbildungen in Betracht ziehen, denn „junge Mädchen sollen die große Vielfalt der Berufe sehen und ausprobieren können, welches Talent sie haben“.

Wie wichtig es ist, den Grundstein für die Ausbildung bereits im Kindesalter zu legen, weiß auch die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Niederösterreich Sandra Kern: „Die Wahl der passenden Ausbildung oder des passenden Berufes ist eine besonders wichtige Entscheidung im Leben von jungen Menschen. Umso wichtiger ist es, entsprechende Informationen bereits im Volksschulalter zur Verfügung zu stellen. Junge Menschen sollten sehr früh die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten und Interessen auszuloten um damit einen Prozess zu starten, der bis zur tatsächlichen Ausbildungs- oder Berufswahl viele Jahre dauern kann. Den Kindern eine breite Palette an Berufen näher zu bringen, ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses."



Erfolgreiche gemeinsame Bildungsprojekte der Sozialpartner

So viele Berufe, aber welcher passt zu mir? Vor dieser Herausforderung stehen jährlich viele Kinder und ihre Eltern. Die Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Niederösterreich haben sich gemeinsam dieser Thematik angenommen und drei erfolgreiche Projekte – eine App, ein Wimmelbild und ein Theaterstück - entwickelt und umgesetzt.

Die BoToGo App (botogo.at) hilft in drei Schritten, die richtige Entscheidung bei der Ausbildung bzw. Berufswahl zu treffen. Die Berufsorientierungs-App unterstützt Kinder und junge Erwachsene bei der Suche nach ihrem Traumjob.

Mit dem Wimmelbild können Volksschulkinder zehn ausgewählte Berufsbilder online entdecken. So werden die Kinder altersgerecht an das Thema Arbeit und Beruf herangeführt.

Das Theaterstück „Wakany – die Berufe Fee“ entführt die Volksschulkinder in eine Berufs-Märchenwelt und soll bei Kindern das Interesse für die Berufswelt, insbesondere für Lehrberufe wecken.



