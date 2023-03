SPÖ-Termine von 20. März bis 26. März 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 20. März 2023:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie“ findet in Zusammenarbeit mit Volkshilfe Wien und Republikanischer Club –neues Österreich ein Gespräch zum Thema „Aus Widerstand und Solidarität. Kann man aus der Geschichte lernen?“ u.a. mit Alexander Emanuely (Schriftsteller, Kulturwissenschafter), Michael Häupl (Präsident der Volkshilfe Wien), Barbara Prainsack (Uni Wien, Forschungsgruppe Zeitgenössische Solidaritätsstudien) und Natascha Strobl (Politikwissenschafterin und Publizistin) statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/ymxrcnb4 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 21. März 2023:

10.00 Uhr Buchpräsentation des zweiten Bandes der "ZEITGESPRÄCHE“ von SPÖ-Bundesbildungsvorsitzendem, LAbg. Prof. Dr. Gerhard Schmid mit SPÖ-Bundesparteivorsitzender Dr.in Pamela Rendi-Wagner. Die Veranstaltung wird auch unter https://www.youtube.com/watch?v=OOozwZn8umU übertragen (Dachsaal der Wiener Volkshochschule Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Africa. Dimensions of a Continent“, kuratiert von Georg Leenkh, findet ein Gespräch zum Thema „Africa, Europe and the War in the Ukraine“ mit Philomena Apiko (Head of the EU – AU Department at the Centre for Africa – Europe relations) und Franz Schmidjell (Deputy Director of Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation VIDC) statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/ymxrcnb4 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 22. März 2023:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Matthias Quent (Soziologe) zum Thema „Klimarassismus - Der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 23. März 2023:

8.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Präsidialraum).

FREITAG, 24. März 2023:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt in ihrer Funktion als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats an der Sitzung des Committee on Equality and Non-Discrimination in Paris teil.

