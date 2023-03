Marco Odermatt, Vincent Kriechmayr und AJ Ginnis bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“

Montag, 20. März, ab 21:10 Uhr: Die Ski-Stars zu Gast bei ServusTV

Wals (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge kürte sich Marco Odermatt zum besten Skifahrer der Welt. Und ganz nebenbei hat der Schweizer Superstar im letzten Rennen der Saison, am Samstag in Soldeu, auch noch die Chance, den Weltcup-Punkterekord von Hermann Maier zu brechen.

Doch nicht nur Odermatt, auch andere alpine Protagonisten hinterließen in diesem Winter ihre Spuren. So jubelte Vincent Kriechmayr über vier Abfahrtssiege, darunter seinen ersten auf der legendären Streif in Kitzbühel. Für mächtig Aufsehen sorgte zudem AJ Ginnis, der Griechenland auf die Landkarte der Wintersportnationen hievte. Sie alle sind am Montag live zu Gast im Hangar-7 und ziehen Bilanz über die Saison 2022/23.



Sport und Talk aus dem Hangar-7, am Montag, 20.03., ab 21:10 Uhr

Moderation: Christian Nehiba

Die Themen

Formel 1: Großer Preis von Saudi-Arabien

Ski alpin: Saisonfinale in Andorra

Die Gäste:

Christian Danner (TV-Experte, 36 GP-Starts)

Marco Odermatt (Gesamtweltcupsieger 2022/23)

Vincent Kriechmayr (Hahnenkamm-Sieger 2023)

AJ Ginnis (Vize-Weltmeister Slalom 2023)

