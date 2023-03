BGM Ludwig/StR Czernohorzsky: Stadt Wien startet große Personal-Offensive

Cross-mediale Employer Branding- und Recruiting-Kampagne für tausende neue Mitarbeiter*innen

Wien (OTS) - Mit rund 67.000 Mitarbeitenden ist die Stadt Wien eine der größten Arbeitgeber*innen des Landes und steht mit vielen anderen Unternehmen in einem Wettbewerb um gut ausgebildete und talentierte Jobinteressent*innen. „Die Berufsbilder in der Stadtverwaltung Wiens sind so vielfältig wie unsere Stadt – von Arbeitsfeldern in der Natur bis hin zu vielen sozialen, technischen und digitalen Bereichen bieten wir klassische ebenso wie innovative Aufgabenfelder mit Sinn“, betont Bürgermeister Michael Ludwig „Was diesen Aufgaben gemeinsam ist: Sie alle tragen zur hohen Lebensqualität der Stadt bei! Klimaschutz, sauberes Wasser, Müllabfuhr, Straßen- und Brückenbau oder Verwaltung: Die rund 67.000 Beschäftigten der Stadt Wien haben viel zu tun, damit sich zwei Millionen Menschen wohlfühlen“, so Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Bis 2030 werden rund 21.000 neue Mitarbeiter*innen in den unterschiedlichsten Bereichen gesucht. Daher startet die Stadt nun vorausschauend geplant eine große Personal-Offensive, um die enorme Bandbreite an Berufsfeldern und die individuellen Karrierepfade aufzuzeigen. „Arbeiten bei der Stadt Wien bedeutet nicht nur für diese wunderbare Stadt tätig zu sein, sondern sie tagtäglich weiterzuentwickeln und zu prägen. Denn wer für Wien arbeitet, gestaltet seinen eigenen Lebensraum aktiv mit. Das ist bei der Stadt Wien in über 250 Berufsgruppen und in unterschiedlichsten und vielfältigsten Aufgabengebieten möglich.“, ist Cordula Gottwald, der Personaldirektorin der Stadt Wien, wichtig anzumerken. Mit der vom Presse- und Informationsdienst konzipierten Kampagne "Arbeiten an Wien" positioniert sich die Stadt Wien nun als die moderne und zukunftsorientierte Arbeitgeberin, die sie ist.

Arbeiten an Wien

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen dabei die Mitarbeiter*innen, die mit ihren Tätigkeiten einen wertvollen Beitrag leisten. Sie tragen dazu bei, dass sich die Bürger*innen in ihrer Stadt sicher und wohlfühlen können. Durch das neue dynamische Bausteinprinzip wird eine visuelle Kommunikationslinie mit hohem Wiedererkennungswert innerhalb des Corporate Design der Stadt Wien rund um das Employer Branding geschaffen. Sichtbar wird die Kampagne im gesamten Stadtbild werden: in Print- und TV- Medien, Online, im Radio sowie über die sozialen Medien. Kooperationen mit Influencern, Freecards und Außenwerbung wie beispielsweise Citylights, Infoscreen und ULF-Branding runden den Kampagnenauftritt ab. Eigene Schwerpunktausgaben der Stadtzeitung MEIN WIEN, eine neue Podcast-Serie und Informationen über den WienBot sind genauso geplant wie eigene Recruiting-Videos.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auch auf dem Beitrag der Stadt Wien zur Nachhaltigkeit sowie Klimaschutz und auf der breiten Auswahl an Berufsmöglichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen der Verwaltung und Daseinsvorsorge. Zentraler Baustein der Kampagne und des Recruiting-Prozesses ist die Karriereseite jobs.wien.gv.at. Seit Neuestem beantwortet auch ein Chatbot Fragen zur Bewerbung und Jobsuche. Die Kampagne wird im März starten und über das gesamte Jahr präsent sein.

Jobmesse am 23. Mai im Rathaus

Erstmalig wird von der Stadt Wien auch eine eigene Jobmesse veranstaltet werden. Am Dienstag, dem 23. Mai, sind alle Interessierten eingeladen ins Wiener Rathaus zu kommen, um sich direkt vor Ort über die Möglichkeiten und Jobperspektiven bei der Stadt Wien zu informieren. Weitere Informationen dazu folgen im April.

Das Personalmanagement der Stadt Wien

Die Arbeit im zentralen Personalmanagement orientiert sich am Berufszyklus der Mitarbeitenden – von der Personalbedarfsplanung und der Personalauswahl über das Onboarding, die Förderung und die Personalentwicklung bis hin zum Austritt. Wesentliche Querschnittsfunktionen stellen die Pflege der Arbeitgeberin-Marke (Employer Branding) und das Personalmarketing inklusive der entsprechenden Maßnahmen dar. Diese entfalten ihre Wirkung an allen Berührungspunkten entlang der Employee Journey.

Zusätzlich werden in den Magistratsdienststellen, je nach Größe der Abteilung und Anzahl der Mitarbeitenden, in unterschiedlichem Ausmaß auch dezentral Personalmanagementaufgaben wahrgenommen – vom Recruiting über die Personaladministration bis hin zur Personalentwicklung. Das zentrale Personalmanagement liefert dafür notwendiges Know-how und Werkzeuge, um das Personalmanagement in den Magistratsdienststellen bestmöglich zu unterstützen.

