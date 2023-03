„Der Tod kommt nach Venedig“: ORF-Premiere für spannenden TV-Krimi mit Alwara Höfels, Christopher Schärf und Julia Stemberger

Spurensuche in der Lagunenstadt am 19. März um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Schauplatz Venedig: Mitten in der Lagunenstadt kommt Restaurator Lukas Albrecht scheinbar bei einem nächtlichen Bootsunfall ums Leben. Als seine Witwe Anna nicht an die Unfallversion glaubt und zu ermitteln beginnt, kommt sie nicht nur einem raffinierten Kunstraub auf die Spur, sondern entwirrt auch ein Netz aus Täuschungen und Betrug – in der ORF-Premiere „Der Tod kommt nach Venedig“ am Sonntag, dem 19. März 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2. Alwara Höfels, Christopher Schärf und Julia Stemberger sind in den Hauptrollen des Fernsehkrimis, der im Winter 2021 in Venedig und Wien gedreht wurde, zu sehen. Weiters spielen Leonardo Nigro, Katia Fellin, Roman Binder, Rudy Ruggiero, Filip Wyzinski und viele andere. Johannes Grieser führte bei der ORF/ARD-Koproduktion nach einer Drehbuchvorlage von Kai-Uwe Hasenheit und Till Endemann (Bearbeitung:

Stefan Wild) Regie, der österreichische Kameramann und Max-Ophüls-Preisträger Enzo Brandner setzt mit einer außergewöhnlichen Bildgestaltung die Schönheit und das Geheimnis der Lagunenstadt atmosphärisch dicht in Szene.

Mehr zum Inhalt:

Unter rätselhaften Umständen ertrinkt der Restaurator Lukas Albrecht (Roman Binder) im Canale dei Marani in Venedig. Während der bequeme Commissario Santo (Rudy Ruggiero) keinen Ansatz für eine Straftat sieht, stößt sich die Witwe des Opfers an Details. Anna (Alwara Höfels), die mit ihrem elfjährigen autistischen Sohn (Filip Wyzinski) aus Wien anreist, glaubt nicht an einen Unfall: Ihr Mann kannte die Lagune, hatte keinen Alkohol im Blut und zudem eine unerklärliche Verbrennung an der rechten Hand. Als Anna von Lukas’ Arbeitgeberin (Julia Stemberger), der eleganten Leiterin eines Kunstmuseums, mit einem fehlenden Botticelli-Gemälde konfrontiert wird, von dem ihr Mann eine Kopie angefertigt hatte, wachsen ihre Zweifel. Eines glaubt sie sicher zu wissen: Lukas würde sich für kein Geld der Welt mit Kunsträubern einlassen! Um herauszufinden, was in der Nacht am Canale passiert ist, stellt Anna gemeinsam mit dem erfolgreichen Galeristen Rafael (Christopher Schärf), dem besten Freund ihres Mannes, eigene Nachforschungen an. Was sie herausfinden, bringt sie jedoch in Lebensgefahr.

„Der Tod kommt nach Venedig“ (Arbeitstitel: Die Farben von Liebe und Tod) ist eine Produktion von epo-film und Polyphon Pictures, gefördert durch Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien, produziert mit Unterstützung des italienischen Taxcredit, in Koproduktion mit ARD Degeto und ORF.

