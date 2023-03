Josef Hader, Adele Neuhauser u.v.m. wollen Park retten

Die Josefstadt ist einer der grünraumärmsten Bezirke Wiens. Mitten in der dicht bebauten, geschäftigen und verkehrsintensiven Josefstädterstraße liegt ein wunderschöner innerstädtischer Park. Nun wurde die Liegenschaft verkauft und diese wertvolle innerstädtische Grünoase ist akut gefährdet!

Im hinteren Teil des Hauses Josefstädterstraße 79, erstreckt sich über eine Fläche von rund 800m2 ei großer Garten mit 15 Bäumen, etlichen Büschen, Sträuchern und Blumenbeeten, Gemüseanbauten, Rasenflächen gemütlichen Sitzplätzen sowie Spielmöglichkeiten für Kinder. Zahlreichen Kleintiere, Vögel und Insekten finden hier ihren Lebensraum. Die Hausbewohner haben den Garten seinerzeit auf eigene Kosten selber angelegt und vom schuttübersäten, wilden Brachland in eine blühende Grünoase verwandelt. Im Jahr 2009 erhielt der Garten eine öffentliche Auszeichnung von der Stadt Wien (MA22) als eine der schönsten “Naturnahen Grün-Oase” der Stadt. Der Garten ist ein Ort der Erholung, des Zusammenseins und des sozialen Austausches, ein seltener und lieb gewordener Flecken Natur mitten in der Wiener Innenstadt.

Nun wurde die Liegenschaft an einen Immobilienentwickler weiterverkauft und der neue Hausbesitze hat die unverzügliche Räumung des Gartens angeordnet. Tatsächlich stand in früheren Zeiten im hinteren Teil des Gartens ein Werkstattgebäude und dieser Bereich ist im Flächenwidmungsplan de Stadt Wien immer noch als Bauland (GB II) gewidmet. Statt der wertvollen Grünoase soll dort ein mehrstöckiges Wohnhaus entstehen und der Garten zubetoniert werden. Viele der Hausbewohner haben ein im Mietvertrag verankertes Nutzungsrecht des Gartens. Dieses Anrecht würde durch den

Bau verletzt.

Grünbereiche sind für den Erhalt einer gesunden innerstädtischen Mikroklimas von enormer Wichtigkeit. Die Sommer werden immer heißer, die Stadt heizt sich in hohem Maße auf. Mittlerweile ist die Zahl de Hitzetoten im Sommer in der Stadt höher als die Zahl der Verkehrstoten! Planung und Schaffung von Grünraum sind für zahlreiche Arbeitsgruppen oberste Zielsetzungen. Die Umsetzung de Bauvorhabens an der Josefstädterstraße würde genau das Gegenteil bewirken und wertvollen Grün- und Erholungsraum für Generationen unwiederbringlich zerstören!

Namhafte Künstlerinnen und Künstler setzen sich nun für die Erhaltung des Parks ein und werden symbolische Baumpaten. Mit dabei sind bis jetzt: Adele Neuhauser, Anja Plaschg, Josef Hader, Dirk Stermann, Marco Wanda und die Band Buntspecht. Mit der Aktion soll die weitere Vernichtung von Grünraum in der Innenstadt verhindert werden!

Adele Neuhauser, Josef Hader, Anja Plaschg und die Band Buntspecht sind am Samstag, den 18. März um 12.00 vor Ort um ihre Plaketten zu befestigen und die Patenschaft zu feiern!

Fotos werden (nach dem 18.03) nachgereicht und können per E-Mail angefordert werden: park1080 @ gmx.at







Erste Baumpatenschafts-Verleihung

Adele Neuhauser, Josef Hader, Anja Plaschg und Buntspecht sind die ersten 4 Baum-Paten.

Feierlich werden sie ihre Namens-Plaketten an den jeweiligen Baum anbringen und ein Foto machen.





Datum: 18.03.2023, 12:00 - 12:30 Uhr

Ort: Garten , Um Voranmeldung wird gebeten (+4369911351460) Auch spontan möglich.

Josefstädterstrasse 79, 1080 Wien, Österreich

Petition Mehr als 1000 Unterschriften bereits Petition auf Aufstehen.at

Rückfragen & Kontakt:

park1080 @ gmx.at

+4369911351460



