Market-X: Erstes europäisches Gaia-X Community Event in Wien

Market-X bringt Akteure aus verschiedenen Branchen zusammen, um die digitale Zukunft Europas zu gestalten

Die Art und Weise wie wir künftig mit Daten umgehen werden, wird darüber entscheiden, wie wettbewerbsfähig Österreich & Europa bleiben. Die richtigen Antworten hierfür liefert Gaia-X! Florian Tursky Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation 1/3

2023 wird das Jahr des Wachstums für Gaia-X:Das Digital Clearing House wird sicherstellen, dass Vertrauen und Interoperabilität gewährleistet werden. Francesco Bonfiglio CEO der Gaia-X AISBL 2/3

Die Green Transition wird nur dann erfolgreich sein, wenn wir unter definierten Bedingungen Daten austauschen und ein Ökosystem schaffen, an dem wir gemeinsam arbeiten und in Kooperation mit verschiedenen Stakeholdern einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Henriette Spyra, Sektionleiterin Innovation & Technologie des BMK 3/3

Wien (OTS) - Am 14. und 15. März veranstaltete die European Association for Data and Cloud (AISBL) der europäischen Gaia-X Initiative in Zusammenarbeit mit dem Gaia-X Hub Austria das erste europäische Market-X Community-Event in der Aula der Wissenschaften in Wien. Expert:innen verschiedenster Branchen aus ganz Europa sowie politische Akteure kamen zusammen, um die Chancen und Herausforderungen beim Aufbau eines sicheren, transparenten und offenen europäischen Datenökosystems zu diskutieren.

Market-X fand im Kontext der kürzlich gestarteten Umsetzungsphase von Gaia-X, die darauf abzielt, die Digitalisierung in Europa branchenübergreifend zu unterstützen, statt. Das Ziel war es, die Teilnehmer:innen über die neuesten Trends und Entwicklungen in den Bereichen Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Internet der Dinge (IoT) zu informieren und Lösungen sowie Wege zur Schaffung neuer Geschäftsmodelle und Chancen aufzuzeigen. Gleichzeitig wurden Unternehmen, Organisationen und politische Entscheidungsträger:innen zusammengeführt, um die Datensouveränität und die gemeinsame Nutzung von Daten zu fördern, die Schlüsselfaktoren für Innovation und Wachstum in der digitalen Wirtschaft sind.

Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Brigitte Lutz, Stadt Wien, Mitglied des Vorstands Gaia-X Hub und Maria Ulmer, Leiterin der Sektion Digitalisierung und E-Government im Finanzministerium. Im Anschluss betonte Florian Tursky Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation bei seiner Rede die Wichtigkeit dieser Veranstaltung. „ Die Art und Weise wie wir künftig mit Daten umgehen werden, wird darüber entscheiden, wie wettbewerbsfähig Österreich & Europa bleiben. Die richtigen Antworten hierfür liefert Gaia-X! “

Francesco Bonfiglio der CEO der Gaia-X AISBL leitete den intensiven Vormittag mit vielen spannenden Reden und folgendem Statement ein: „ 2023 wird das Jahr des Wachstums für Gaia-X:Das Digital Clearing House wird sicherstellen, dass Vertrauen und Interoperabilität gewährleistet werden. “ Der Nachmittag wurde für Kollaboration und Austausch, sowie für die Besichtigung der Ausstellungs- und Projektstände im Rahmen verschiedener Führungen genutzt. Währenddessen wurden auch Breakout-Sessions abgehalten.



In Ihrerm Innovation Talk brachte es Henriette Spyra Sektionleiterin Innovation & Technologie des BMK auf den Punkt: „ Die Green Transition wird nur dann erfolgreich sein, wenn wir unter definierten Bedingungen Daten austauschen und ein Ökosystem schaffen, an dem wir gemeinsam arbeiten und in Kooperation mit verschiedenen Stakeholdern einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. “

Die Gaia-X Initiative wird von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, aber auch von Politik und Verwaltung getragen – nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene, was ein klares Statement für eine verstärkte Zusammenarbeit darstellt. Das dadurch entstehende Ökosystem ermöglicht es Unternehmen, Daten sicher und effizient zu teilen und zu verarbeiten, ohne die Kontrolle über diese Daten aufzugeben. Damit wird die Grundlage für flexible Geschäftsprozesse und neue digitale Produkte in verteilten Datenräumen geschaffen. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen von Market-X rund 60 Projekte und Unternehmen im Rahmen einer besonderen Ausstellung vorgestellt.

Auf nationaler Ebene erfolgt die Umsetzung durch die Gaia-X Hubs, die als Ansprechpartner für Datenrauminitiativen auf regionaler und nationaler Ebene dienen. Der Gaia-X Hub Austria positioniert sich dabei als Service-Organisation für österreichischen Unternehmen. Er vermittelt Informationen und Wissen, kommuniziert neue Technologien und Geschäftsmodelle und unterstützt bei der Vernetzung zu nationalen oder EU weiten Anbindungen.

Weitere Informationen sind auf der Website des Gaia-X Hub Austria unter https://www.gaia-x.at/market-x/ abrufbar.

