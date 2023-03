Österreichischer Apothekerverband startet österreichweite Personalkampagne für Generation Z

Vielfältig, authentisch und digital – Österreichweites Recruiting für Nachwuchs in Österreichs Apotheken

Wien (OTS) - Mit einer österreichweiten Personalkampagne für die Generation Z reagiert der Österreichische Apothekerverband auf den allgemeinen Fachkräftemangel. Ziel ist es, Jugendliche für eine Lehre in der Apotheke bzw. ein Pharmazie-Studium zu begeistern und so für den dringend notwendigen Nachwuchs in Österreichs Apotheken zu sorgen. Konzeption, Kreation und Umsetzung der integrierten Recruiting-Kampagne kommen von der inhabergeführten Kommunikationsagentur bettertogether.

„Österreichs Apotheken und deren Teams sind eine unverzichtbare und verlässliche Säule in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Seit der Pandemie haben unsere Betriebe zusätzliche personalintensive Aufgaben übernommen und federn nun durch eigeninitiatives und vorausschauendes Handeln die Folgen aktueller Lieferengpässen ab“, so der Präsident des Österreichischen Apothekerverbands, Thomas W. Veitschegger. Diese Herausforderungen, der allgemeine Fachkräftemangel sowie die starke Konkurrenz um den personellen Nachwuchs sind für den Österreichischen Apothekerverband Anlass, 2023 eine österreichweite Personalkampagne zu starten.

Zielgruppe der Kampagne sind 14- bis 24-jährige, die es für eine Lehre als Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz (PKA) oder für ein Pharmaziestudium zu begeistern gilt, deren Eltern sowie potenzielle Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Die Kampagne wird 2023 auf sämtlichen Kanälen laufen, wobei der Schwerpunkt auf den digitalen Plattformen der Generation Z – TikTok, Instragram, Twitch, YouTube, Spotify, Google. Auf Plakaten, in TV und Kino sowie auf Facebook werden die Sujets ebenfalls zu sehen sein.

„Wir wissen aus Studien, dass sich die Jugendlichen einen sinnstiftenden, spannenden, sicheren Job mit einer ausgewogenen Work-Life-Balance wünschen. Genau diese Berufe können wir in den Apotheken anbieten. A perfect Match“, betont Alexander Hartl, Vizepräsident des Österreichischen Apothekerverbands. „Mit einer vielfältigen, authentischen und überwiegend digitalen Personalkampagne wollen wir die attraktiven Jobs in der Apotheke und die jungen Menschen zusammenbringen“, so Hartl, der betont, dass zwei Drittel der Kampagnentestimonials tatsächliche PKA-Lehrlinge und Pharmaziestudierende sind.

Neben der Kampagne gibt es auch Serviceangebote für die Apotheken zum Thema Personalsuche. Sämtliche Informationen sowie ein Online-Check, mit dem sich Interessierte auf ihre Eignung für eine Lehre in der Apotheke oder ein Pharmaziestudium testen können, sind auf www.job-apotheke.at zu finden.

