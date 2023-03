Erwin Mosers beste Illustrationen

Karikaturmuseum Krems zeigt über 100 Originalwerke des bekannten Kinder- und Jugendbuchautors

Krems (OTS) - Am Samstag, 25.03., eröffnet die Ausstellung "Erwin Moser. Fantastische Geschichten" offiziell im Karikaturmuseum Krems. Der Familiennachmittag mit Kreativ- und Spielstationen, Bilderbuchlesung sowie Führung garantiert einen spannenden Eröffnungstag für die ganze Familie.

Erwin Moser (1954 – 2017) veröffentlichte in über 30 Jahren mehr als 100 Bücher, die er selbst illustrierte. Auf seine Jugendgeschichte "Jenseits der großen Sümpfe" 1980 folgten zahlreiche Kinderromane, Fabelbücher, Bilder- und Gute-Nacht-Geschichten-Bücher und Kalender. Die fantasievoll erzählten Geschichten sind von besonderer Warmherzigkeit und gehören längst zum Kanon ihres Genres. Die Werke des österreichischen Kinder- und Jugendbuchautors wurden in über 20 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Moser erhielt unter anderem den Illustrationspreis (1984) und den Kinderbuchpreis (1985) der Stadt Wien. Er war auf der Auswahlliste zum Hans Christian Andersen-Preis (1992). Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich folgte 2002 und der Würdigungspreis für Kinder- und Jugendliteratur der Republik Österreich 2006. 2014 öffnete das Erwin Moser Museum in Gols, der Heimatgemeinde des Künstlers.

Das Karikaturmuseum Krems widmet dem bekannten Autor eine umfangreiche Ausstellung. Mit einer erlesenen Auswahl der besten Originalwerke präsentiert es den Illustrator Erwin Moser.

Geborgenheit, Humor, Fantasie und Liebe zeichnen Erwin Mosers Werke aus. Für die Ausstellung habe ich Originale ausgewählt, die diese Merkmale im Besonderen ausdrücken. Sehr bekannte Bilder und auch einige meiner persönlichen Lieblingsillustrationen ergänzen die Zusammenstellung , führt Ruth Moser, Kuratorin der Ausstellung und Witwe des Künstlers, aus.

Die Ausstellung lädt zum Rundgang durch die beliebtesten Geschichten von Erwin Moser ein. Besucher:innen begegnen so dem vorlesenden Großvater Bär im grünen Sofasessel aus den bekannten "Fantastischen Gute-Nacht-Geschichten" oder dem karierten Uhu aus den "Wunderbaren Gute-Nacht-Geschichten". Baumhäuser, Höhlenbilder und winterliche Weihnachtsansichten vermitteln ein Gefühl von Behaglichkeit aus ebendiesen Erzählungen. In der Schau ist genauso Witzig-Kurioses zu sehen, zum Beispiel das "Raumschiff Entenpreis" oder die auf einem Besen fliegende "Hexenkatze". Weitere Illustrationen stammen aus "Der Rabe Alfons", "Boris, der Kater", "Koko und Kiri" oder "Die Gehmaschine". Besonders sind die Zeichnungen aus "Billi, die Baummaus". 2020 publiziert, ist es Mosers letztes Werk und wurde gemeinsam mit seiner Ehefrau Ruth Moser realisiert.

Die Schau bildet mit über 100 Originalen – von düsteren, surrealistischen Bildern aus den frühen 1970er-Jahren über Romane und bis hin zu Reimen – das umfangreiche Oeuvre von Erwin Moser ab. Arbeits- und Archivmaterial wie Feder und Tusche sowie Fotografien, Skizzen und Werkbücher geben einzigartige Einblicke in Mosers Zeichentechnik.

Direktor Gottfried Gusenbauer freut sich über das neue Ausstellungshighlight für die ganze Familie: Kinder sind für uns nicht die Besucher:innen von morgen, sondern von heute. Erwin Moser wurde schon vor vierzig Jahren vorgelesen und seine Geschichten begeistern nach wie vor. Das herausragende Schaffen des Kinderbuchautors bilden wir in der Ausstellung ab und würdigen den Künstler damit. Ein spannender und fantastischer Besuch ist für die ganze Familie garantiert.

Erwin Moser-Familiennachmittag

Beim Familiennachmittag am 25.03. entdecken Klein und Groß auf spielerische Weise den Autor Erwin Moser und seine Erzählungen. Bei der Family Factory Spezial entstehen mittels digitalem Storyboard und Spieltheater eigene fantastische Geschichten (14.00 – 17.00 Uhr). Das Team vom Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl, dem niederösterreichischen Vermittlungszentrum zum Thema Buch für alle Generationen, begleitet den Workshop. Das neue Format "Lesezeit im Museum" taucht mit Bilderbuchlesung und Museumsführung ein in die fantastische Welt von Moser (14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Uhr). Familien profitieren beim abwechslungsreichen Nachmittag vom kostengünstigen Familienticket. Das Ticket um € 20 umfasst 2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder. Weitere Informationen unter www.karikaturmuseum.at/familien-nachmittag





Erwin Moser. Fantastische Geschichten

04.03.2023 – 30.06.2024

Eröffnung

Sa, 25.03.2023, 11.00 Uhr

Eintritt frei bis 13.00 Uhr

Erwin Moser-Familiennachmittag

Sa, 25.03.2023, 14.00 – 18.00 Uhr

Familienticket: € 20 (2 Erwachsene, max. 4 Kinder)

