TOTSCHNIG KÜNDIGT VORSORGE- UND NOTFALLPLAN WASSER AN

Landwirtschaftsminister Totschnig kündigt Vorsorge- und Notfallplan für eine sichere Trinkwasserversorgung an– nächste Woche New York Reise zur UN-Wasserkonferenz

Wien (OTS) - Österreich ist in der glücklichen Lage, über ausreichend Wasser in hervorragender Qualität zu verfügen. So wie in ganz Europa erleben wir aber auch in Österreich zunehmend längere Trocken- und Hitzeperioden. Die Grundwasserstände in Ostösterreich sanken heuer teilweise auf die niedrigsten Werte seit Messbeginn. Sichtbar wird die Trockenheit auch an den Wasserständen einiger heimischer Seen.

„In Österreich können wir uns seit Generationen auf unsere Trinkwasserversorgung verlassen. Damit das angesichts des Klimawandels und längerer Trockenperioden auch so bleibt, kurbeln wir mit gezielten Fördermaßnahmen Investitionen in die Wasserinfrastruktur an“, erklärt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Darüber hinaus soll das Monitoring an den 3.800 Messstellen gestärkt werden. „Damit können wir künftig auch bereits im Frühjahr schon sehen, wann und wo Wasser im Sommer knapp werden könnte. Fast immer tritt eine Wasserknappheit lokal auf, dann handeln die Gemeinden und Länder. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die Wasserknappheit eine größere Dimension annimmt, wollen wir gewappnet sein. Deshalb werden wir einen Notfallplan erarbeiten lassen“, ergänzt der Landwirtschaftsminister.



Von 22. bis 24. März 2023 wird der Bundesminister zur UN Wasserkonferenz nach New York reisen, um auf internationaler Ebene mit Regierungschefs und Wasserministern über die globale Wasserversorgung der Weltbevölkerung zu diskutieren.

Daraufhin wird Totschnig zu einem Trinkwassergipfel laden, wo weitere Vorsorgestrategien und Notfallmaßnahmen thematisiert werden. Dabei werden die Bundesländer ersucht, ihre Strategien für eine sichere Trinkwasserversorgung vorzustellen. Da auch in der Land- und Forstwirtschaft das Thema Trockenheit an Brisanz gewinnt, wird es bei der Landesagrarreferentenkonferenz an der Tagesordnung stehen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft

+43 1 71100 DW 606747

presse @ bml.gv.at

https://www.bml.gv.at/