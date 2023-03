Über 8.000 Roboterchirurgie-Eingriffe im Brüderkrankenhaus erfolgreich durchgeführt

Mit 12 Jahren Erfahrung ist das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien Vorreiter in der Roboterchirurgie

Wien (OTS) - Vor mehr als 12 Jahren wurde der Operationsroboter Da Vinci am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien implementiert. Aktuell stehen dem Krankenhaus zwei Da Vinci OP-Roboter der neuesten Generation zur Verfügung. Wurden in den Anfangsjahren vorwiegend Patienten an der Prostata mit dem Operationsroboter operiert, haben die Vorteile der Operationstechnik auch andere Disziplinen überzeugt. Insgesamt würden in den 12 Jahren über 8.000 Operationen mit dem OP-Robotersystem durchgeführt. Aktuell werden am Krankenhaus Wien neben der Urologie auch Erkrankungen des Dick- und Mastdarmes, gynäkologische Erkrankungen und Operationen im Rachenraum durchgeführt.

„Die Barmherzigen Brüder sind seit jeher Vorreiter bei Innovationen in Medizin und Pflege. Mit unseren neuesten Roboter-Operationssystemen steht unseren Patientinnen und Patienten hochmoderne Medizintechnologie zur Verfügung. Zusätzlich bietet das neue System auch eine enorme Arbeitserleichterung für unser Ärzteteam und Pflegekräfte. Und trotzdem bleibt der Mensch der wichtigste Faktor: Denn auch wenn mit Hilfe von Robotern operiert wird, ist der intensive Patientenkontakt und eine zwischenmenschliche Betreuung unersetzlich für eine optimale Genesung“, sagt der Gesamtleiter des Krankenhauses Dir. Ivan Jukić.

Wie arbeitet das daVinci®-System?

Der Operateur sitzt an einer Konsole, die neben dem Patienten im Operationssaal steht und steuert alle Funktionen des daVinci®-Operationssystems. Auf laparoskopischem Weg werden die Bewegungen der Operationsinstrumente und der Kamera über vier Systemarme ins Körperinnere der Patientinnen und Patienten übertragen. Dabei wird das natürliche Zittern der Hand herausgefiltert. Die Bewegungen der „robotergeführten“ Instrumente sind aufgrund der Abwinkelbarkeit und einer Beweglichkeit von 540 Grad derjenigen einer menschlichen Hand überlegen.

Mensch bleibt wichtigster Faktor

„Seit dem das daVinci®-Operationssystem bei uns an der Abteilung im Einsatz ist, werden alle Entfernungen der Prostata mit dem OP-Roboter durchgeführt. Auch im Bereich der Nierentumor-Operationen setzen wir immer mehr auf diese Technik - vor allem bei organerhaltenden Eingriffen ist diese Methode beeindruckend. Der daVinci®-Roboter ist ein ideales Beispiel für das Zusammenspiel von Mensch und Technik, denn es ist immer der Arzt an der Konsole, der die Entscheidungen trifft und die OP-Schritte wählt. Der Roboter ist das ausführende Gerät, denn er kann nie alleine oder selbstständig tätig werden. Diese Kombination von Mensch und Technik bringt den maximalen Vorteil für die Patientinnen und Patienten,“ so Prim. Priv.-Doz. Dr. Anton Ponholzer, Vorstand der Abteilung für Urologie und Andrologie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien.

Minimal belastend - kürzerer Krankenhausaufenthalt

Patientinnen und Patienten, die mit dem daVinci® Operationssystem operiert werden, haben kleinere Operationsnarben, benötigen weniger Schmerzmittel, erholen sich schneller und haben somit einen kürzeren Krankenhausaufenthalt. Weiters ist der Blutverlust geringer und die Operationen können nervenschonender durchgeführt werden, wodurch beispielsweise weniger Kontinenz- oder auch Potenzstörungen nach den Prostataoperationen auftreten.



Mehr zum daVinci® Operationssystem

