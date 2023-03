TIME Magazine zählt Wien erstmals zu „World's Greatest Places“

Erstmalig wählte „TIME“ eine Destination in Österreich unter die Top-50-Reiseziele. In der Begründung der Jury wurde die gelebte Nachhaltigkeit Wiens besonders hervorgehoben.

Wien (OTS/RK) - Das wöchentliche US-Magazin „TIME“ kürt seit 2018 seine „World’s Greatest Places“. In diesem Jahr hebt das Magazin neben Nationalparks, Inseln oder anderen Weltmetropolen Wien erstmals – als „classical city, modernized“ – hervor. In seiner Begründung verweist „TIME“ auf all jene nachhaltigen Beiträge und Entwicklungen, die Wien bereits mehrfach in verschiedenen Rankings zur lebenswertesten Stadt der Welt machten. So werden Wiens Fahrrad- und Fußgängerfreundlichkeit, der gut ausgebaute öffentliche Verkehr, Wiens viele Grünflächen und die Wiener Seestadt Aspern als Europas größtes Stadtentwicklungsprojekt umfangreich thematisiert. Ebenfalls hervorgehoben werden die vielen Wien-Highlights rund um 150 Jahre Wiener Weltausstellung, dem Jahresthema des WienTourismus, sowie hochwertige Neuzugänge im Hotel- und Gastronomiebereich.

„Dass Wien aufgrund seiner gelebten Nachhaltigkeit nun auch durch das renommierte US-Magazin ,TIME‘ ausgezeichnet wurde, ist Wasser auf unsere Mühlen. Nachhaltiges Wirtschaften in ökologischer, ökonomischer und sozialer Dimension ist wesentliche Entscheidungsgrundlage und Leitschnur dafür, Wien und damit auch seine Visitor Economy in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, die im Einklang mit der Umwelt – und nicht auf deren Kosten – funktioniert. Einmal mehr führt der internationale Blick auf Wien die wahren Leistungen der Stadt in Fragen der Nachhaltigkeit besonders gut vor Augen“, so Tourismusdirektor Norbert Kettner.

„TIME“, das 1923 gegründet wurde und über 50 Millionen Abonnent:innen weltweit erreicht, ist bereits das vierte renommierte Medium, das Wien zu den weltweit besten Reisezielen 2023 zählt. Erst kürzlich haben die internationalen Reisemedien „Condé Nast Traveler“, „Travel + Leisure“ und „Town and Country“ Wien als eines der Top-Reiseziele 2023 auf der Welt gekürt.



Links:

TIME Magazine zählt Wien erstmals zu „World's Greatest Places“: https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2023/6261757/vienna/

https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2023/6261757/vienna/ Jahresmotto „Vision und Aufbruch – 150 Jahre Wiener Weltausstellung“: www.wien.info/vision

Rückfragen & Kontakt:

Walter Straßer

Tel. +43 1 211 14 – 111

walter.strasser @ wien.info



Marie-Therese Tropsch

Tel. +43 1 211 14 – 117

marie-therese.tropsch @ wien.info