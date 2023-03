Skandalöse Darstellung des Krankenhauses Rankweil in ATV-Serie „Orte des Schreckens“

Psychiater:innen kritisieren unrichtige und irreführende Berichterstattung

Wien (OTS) - In der vom Sender ATV produzierten Serie „Orte des Schreckens“ geht es um „Orte, die das Böse anziehen“. In diesem Zusammenhang wurde auch das Krankenhaus Rankweil (Valduna), ein Schwerpunktkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie, genannt (Sendetermin 3.3.2023 um 20:15 Uhr).

Die Verantwortlichen der Österreichisches Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (ÖGPP) sind entsetzt, dass eine Krankenanstalt, die eine große Zahl von Kranken auf hohem fachlichen Niveau versorgt, auf Grund einer haarsträubenden Zusammenstellung teilweise dubioser Fakten als „Ort des Schreckens“ tituliert und mit dem nicht näher definierten „Bösen“ in Zusammenhang gebracht wird. Völlig zusammenhanglos werden „unheimliche“ Vorfälle und vermeintliche „Tatsachen“ aus dem Zusammenhang gerissen bzw. falsch dargestellt. Aus diesem Grund hat sich die ÖGPP in einer Stellungnahme an die Geschäftsführung der ATV Privat GmbH gewandt.

Die ÖGPP ist schockiert über die Verantwortungslosigkeit gegenüber psychisch Kranken, die auf Behandlungen im Krankenhaus Rankweil angewiesen sind. Die Kernaussage, dass es sich dabei um einen „Ort des Schreckens“ und des „Bösen“ handeln soll, ist wohl für jeden Zuseher beunruhigend. Umso mehr werden psychisch Kranke verunsichert. Diese Sendung ist geeignet, Menschen davon abzuhalten, notwendige, manchmal sogar lebensnotwendige Behandlungen in Anspruch zu nehmen.

Orte der Krankenbehandlung als Orte des Schreckens darzustellen, ist aus Sicht der ÖGPP strikt abzulehnen. Rund 25% der Bevölkerung leiden im Laufe eines Jahres unter einer psychischen Erkrankung. Die Verantwortlichen der ÖGPP fassen zusammen: „Wir gehen davon aus, dass ATV von dieser großen Gruppe der Bevölkerung und deren Familienangehörigen nicht als Sender des Schreckens wahrgenommen werden möchte.“

