Booster-Update zum Datenschutz:

Secur-Data Seminare am 28. und 29. 03., Hilton Vienna Plaza

Wien (OTS) - Wien, 17.03.2023. Das neue HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG) sowie eine ganze Reihe neuer EU-Acts bringen 2023 einiges an Arbeit für heimische Unternehmen. Was die neuen Regelungen genau beinhalten und wie diese zeitnah, rechtskonform und kostenschonend umgesetzt werden können – dazu gibt‘s von den heimischen Datenschutz-Profis des Beratungsunternehmens Secur-Data am 28. und 29 März 2023 ein kompaktes Praxisseminar.

„Mit unserem Update bieten wir neben einem Überblick über die neue Rechtslage einen umfassenden Querschnitt zur aktuellen Judikatur der Datenschutzbehörde, des EuGH und anderer internationaler Gremien – mit einem kompakten Screening der neuen EU-Acts“, verweist Secur-Data Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende des Vereins der österreichischen betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten Judith Leschanz auf den Mehrwert der Veranstaltung.„Als Symbiose von Praxis und Wissenschaft in Datenschutz und Informationssicherheit schließt unsere Seminar die Lücke zwischen rechtlicher Expertise und IT",ergänzt die engagierte Managerin.

Am 28. März widmet sich die Veranstaltung den Themen „Rechtsentwicklung und Best Practices“ – mit Vorträgen des Secur-Data Gründers und „Branchen-Doyen“ KommR Jürgen Pollirer sowie einem Beitrag von Andreas Rohner von der österreichischen Datenschutzbehörde Am 29. März schließlich präzisiert das Seminar IT-technische Umsetzungsmaßnahmen (TOM) – mit Fokus auf die neuen Rechtsakte. „Die Anforderung an Inhouse-Datenschutzverantwortliche steigen – ebenso die Data Breaches“, betont Leschanz die Wichtigkeit wirksamer Prävention. „Wir liefern den Werkzeugkasten für alle betroffenen Schnittstellen“, verweist sie auf den praktischen Nutzen der beiden Seminartage.



Anmeldung unter: www.secur-data.at (online-Anmeldeformular), telefonisch unter (01) 533 42 07 -0,per E-Mail an: seminare @ secur-data.at

_____________________________________________________________________

Die Secur-Data Betriebsberatungs-Gesellschaft m.b.H. ist ein österreichisches Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Datenschutz, Management-Consulting, Betriebsführung, Organisation und Informationssicherheit. Das Unternehmen wurde 1975 von Prof. KommR Hans-Jürgen Pollirer gegründet. Mit 2020 übernahm Mag. Judith Leschanz die Geschäftsführung als geschäftsführende Gesellschafterin.



[FT1]Wir können entweder den rechtsbündigen Satz beibehalten oder das ges. Layout umgestalten. Letzteres aber besser erst mit dem neuen Logo.





Secur-Data Praxisseminar 28., 29. März 2023 Hier geht's zur Anmeldung Rechtsentwicklung, Best Practices und Informationssicherheit

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

SECUR-DATA BETRIEBSBERATUNGS-GES.M.B.H.

Mag. Sylvia Metenczuk, MAS, Senior Consultant

Fischerstiege 9, 1010 Wien, Austria

TEL +43 (1) 533 4207-14 FAX -19

Firmenbuch: HG Wien, FN 114623p

s.metenczuk @ secur-data.at