Live-zeitversetzt aus der Wiener Staatsoper: Barrie Koskys Inszenierung von „Le nozze di Figaro“ am 17. März in ORF 2

Philippe Jordan dirigiert hochkarätig besetzte Neuproduktion

Wien (OTS) - Wirrungen und Irrungen, erotische Verwicklungen, Täuschungen und komödiantische Übertreibungen Marke Mozart haben derzeit Hochsaison in der Wiener Staatsoper. Nach „Don Giovanni“ im Vorjahr setzt Opernmagier Barrie Kosky mit „Le nozze di Figaro“ seine Interpretation des dreiteiligen Da-Ponte-Zyklus im Haus am Ring fort. Philippe Jordan zeichnet erneut für die musikalische Leitung dieser hochkarätig besetzten Neuinszenierung verantwortlich, die ORF 2 dem Fernsehpublikum am Freitag, dem 17. März, live-zeitversetzt um 21.20 Uhr erste Reihe fußfrei in die heimischen Wohnzimmer liefert. Orientierung bei der turbulenten Liebesfarce, die der ORF für den internationalen TV-Einsatz mit ARTE und UNITEL koproduziert, geben die Moderatorinnen Teresa Vogl (ORF) und Annette Gerlach (ARTE). Die ORF-Bildregie übernimmt Leopold Knötzl. In der Opernpause bietet ORF 2 Einblick hinter die Kulissen sowie Interviews mit Protagonistinnen und Protagonisten.

In Barrie Koskys Neuinszenierung von Mozarts Opera buffa überzeugt ein junges, spielfreudiges internationales Ensemble seine Zuseher-und Zuhörerschaft: der Südtiroler Bariton Andrè Schuen als Graf Almaviva, die deutsche Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller in der Rolle der Gräfin Almaviva, der slowakische Bass Peter Kellner in der Titelpartie des Figaro und in der Hosenrolle des Cherubino die österreichische Mezzosopranistin Patricia Nolz. Auf einen besonderen Umstand – die anhaltende Erkrankung der chinesischen Sopranistin Ying Fang bereits bei der Premiere vergangenen Samstag – ist die außergewöhnliche Darbietung der Partie der Susanna zurückzuführen:

Fang, die in wochenlanger Probenarbeit mit Regisseur Barrie Kosky die detailreiche, rasante Inszenierung erarbeitet hat, hat sich bereit erklärt, die Rolle nun für die TV-Übertragung ein letztes Mal rein szenisch zu übernehmen – ihr auch musikalisches Hausdebüt soll in der Vorstellungsserie von „Le nozze di Figaro“ im Juni nachgeholt werden. Zu Fangs szenischer Interpretation der Figur absolviert ihre russische Kollegin Maria Nazarova eindrucksvoll die Gesangspartie aus dem Orchestergraben.

Mehr zum Inhalt der Oper:

Als Wolfgang A. Mozart das umstrittene Theaterstück von Beaumarchais 1786 als Oper im Wiener Hoftheater herausbrachte, beschworen kaisertreue Kritiker einen Skandal. Doch dem Librettisten Lorenzo Da Ponte war es gelungen, die Anspielungen auf einen korrupten und infantilen Adel konsequent aus der Vorlage herauszustreichen, ohne die aggressive Ironie ganz zu eliminieren und damit das erste sozialkritisch-aufklärerische Werk der Operngeschichte zu schaffen. Den politischen Sprengstoff versteckte Mozart in seiner Musik: So ist es etwa der Diener einfacher Herkunft, der sich das höfische Menuett für seinen Kampf gegen den Grafen aneignet. Es sind die Frauen, die die Verwirrungen antreiben und die Männer, die zielstrebig in die Fallen tappen sowie mit ihrer verletzten Eitelkeit alle Anwesenden gefährden. Eine gültige Ordnung kann erst im Finale wieder aufgestellt werden. Das Bild des Einzelnen bleibt aber beschädigt.

